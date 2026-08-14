Claudia Sheinbaum llamó a “ser valientes” frente al retiro de visas de Estados Unidos a políticos y ciudadanos mexicanos, incluido el caso de Andrés Manuel López Beltrán.

“Entonces, ¿qué hay que hacer cuando viene una cuestión de una visa?, pues hay que ser valientes. Porque no hay otra cosa. Oye que el Gobierno de Estados Unidos, presenta una prueba contundente ante cualquier ciudadano mexicano, cualquiera que sea su profesión. Es más en política, cualquiera que sea su partido político pues que presenta pruebas y que sea juzgado de acuerdo a las leyes mexicanas" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la mañanera del 14 de agosto de 2026, la presidenta subrayó que México ha defendido históricamente su soberanía ante presiones externas y que las decisiones de Estados Unidos tienen un “sentido político”.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum pidió que, si existen pruebas contra algún mexicano, estas se presenten y sean juzgadas bajo las leyes nacionales, reafirmando que la valentía es clave para enfrentar la injerencia extranjera.

Sheinbaum pide a Estados Unidos presentar pruebas contra mexicanos a quienes retiró la visa

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su petición al Gobierno de Estados Unidos para que presente pruebas cuando existan acusaciones contra ciudadanos mexicanos a quienes se les haya retirado la visa.

En los últimos días, distintos personajes políticos de Morena han sido señalados por el retiro de sus visas estadounidenses. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos no ha dado a conocer públicamente los motivos específicos de estas decisiones.

Sheinbaum sostuvo que, si existen pruebas contra cualquier político o ciudadano mexicano, estas deben presentarse y en su caso, las personas señaladas deben ser juzgadas conforme a las leyes mexicanas.

Sheinbaum ve un “sentido político” en retiro de visas

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum consideró que las decisiones del Gobierno de Estados Unidos para retirar visas a políticos mexicanos tienen un “sentido político” como sucedió en el caso de Andrés Manuel López Beltrán.

La mandataria señaló que esta política no se aplica de la misma manera a otros países y planteó que, si el retiro de visas estuviera relacionado con investigaciones sobre delincuencia o con personas que ingresan a Estados Unidos, tendría que revisarse cómo se aplica esta medida en otros países de América Latina y México.

Ante esta situación, Sheinbaum calificó las decisiones estadounidenses del retiro de visas como una posible forma de injerencia en la política mexicana.