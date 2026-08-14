Alejandro ‘Alito’ Moreno, dirigente nacional del PRI le responde a Andrés Manuel López Beltrán tras retiro de visa de Estados Unidos.

A través de un mensaje por redes sociales, el dirigente nacional del PRI le pidió a López Beltrán que deje de esconderse “detrás del apellido” de su papá, en referencia al expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Además, Alito Moreno defendió a la decisión de Estados Unidos de removerle la visa a López Beltrán.

Andy, Estados Unidos ya te revocó la visa y ahora sales a lloriquear, acusando motivos políticos y comparando la decisión con prácticas hitlerianas. ¡Estás viendo y no ves! Las investigaciones les están alcanzando y ustedes siguen creyendo que su narcoapellido los hace… pic.twitter.com/8v2wKmGZcf — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 14, 2026

Alito Moreno llama descaro de López Beltrán por pedir explicaciones a Trump de su visa

En su mismo mensaje, Alito Moreno llamó un “descaro” de parte de López Beltrán tras la publicación de su carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Cabe recordar que en la carta que fue publicada en sus redes sociales, Andrés Manuel López Beltrán solicita a Donald Trump una explicación del porqué le fue retirada la visa.

Además de destituir a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, así como a Christopher Landau, subsecretario de Estado.

Es por ello que el presidente nacional del PRI, cuestionó a López Beltrán “¿con qué autoridad moral?" pide una explicación.

Por esta razón, Alito Moreno le solicitó a Andrés Manuel López Beltrán explicar sobre sus relaciones, negocios, así como supuestos actos de corrupción.

Alito Moreno defiende decisión de Estados Unidos tras retiro de visa de López Beltrán

Adicionalmente Alito Moreno defendió la decisión de Estados Unidos de retirarle la visa a Andrés Manuel López Beltrán.

Asegurando que el gobierno estadounidense tomó dicha determinación “en medio de serios cuestionamientos sobre la confianza en las autoridades mexicanas y hay razones de fondo que no se pueden ignorar”.

Dijo que desde México reconocen la firmeza de Trump, y los otros funcionarios de Estados Unidos.