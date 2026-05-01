Kenia López Rabadán lleva el caso Rocha Moya al debate del T-MEC

Kenia López Rabadán, presidente de mesa directiva de la Cámara de Diputados, mencionó que el caso Rocha Moya se vincula al debate del T-MEC, pues afectaría la credibilidad y estabilidad de México.

Ante los medios, Kenia López Rabadán destacó que para negociar el T-MEC se necesita garantizar certeza jurídica, por lo que el gobierno de México debe aclarar la verdad sobre el caso Rocha Moya.

Estas declaraciones se dan luego de que la Fiscalía de Nueva York señaló al gobernador Rubén Rocha Moya como uno de los funcionarios que facilitó las operaciones del Cártel de Sinaloa.

Rubén Rocha Moya rompe el silencio por acusación en Estados Unidos (Yazmín Betancourt)

Kenia López Rabadán detalla importancia del caso Rocha Moya en debate del T-MEC

Kenia López Rabadán sostuvo que para que México tenga una negociación certera y confiable en el T-MEC, es “obligado” que se aclare la verdad sobre el caso Rocha Moya y el crimen organizado.

“Hoy lo que necesitamos son garantías de que en México hay legalidad, es demostrar la confiabilidad, la certeza de ser un país con leyes. Hoy lo que necesitamos es garantizar a todo el mundo y a Estados Unidos que aquí no se respalda, no se protege, no se cobija a ningún político que esté ligado con el narcotráfico”. Kenia López Rabadán

La diputada enfatizó que cualquier servidor público con una acusación internacional debe ser investigado objetivamente y, si las pruebas demuestran culpabilidad, debe ser sancionado sin importar su cargo o partido.

Asimismo, Kenia López resaltó que el caso Rocha Moya es una “prueba de fuego” para todas las instituciones mexicanas para demostrar que México es un país confiable y con políticos honestos.

Reiteró que el país debe demostrar legalidad y confiabilidad ante Estados Unidos, su mayor socio comercial, para garantizar que el T-MEC siga beneficiando a las familias mexicanas con empleos.