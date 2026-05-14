A pesar de las investigaciones de las autoridades de Estados Unidos, el senador Enrique Inzunza no está descartado para que participe como candidato en las elecciones 2027 de Sinaloa.

“Si ellos deciden y cubren los requisitos no serían descartables” Édgar Barraza. Dirigente estatal de Morena

Así lo aseguró el dirigente estatal de Morena en Sinaloa, Édgar Barraza, quien señaló que tanto el senador como el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, podrían participar en el proceso.

En ese sentido, el líder partidista local indicó que no será hasta que se publique la convocatoria oficial que ningún aspirante a un cargo pública pueda considerarse como descartado.

Enrique Inzunza no acudió a Comisión Permanente ante acusaciones de Estados Unidos (Yazmín Betancourt)

Enrique Inzunza no está descartado por Morena para las elecciones de 2027, pese a investigaciones

El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el senador de Morena, Enrique Inzunza, es investigado debido a sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con lo informado por las autoridades estadounidenses, el senador y otros 9 funcionarios —como el gobernador Rubén Rocha— son acusados de narcotráfico y tráfico de armas.

A pesar de dicho proceso, la dirigencia de Morena en Sinaloa indicó que de cara a las elecciones 2027, ni Enrique Inzunza ni otros perfiles incluidos en la investigación están descartados como aspirantes.

“Vamos a esperar la convocatoria y si ellos deciden y cubren los requisitos que están en la convocatoria, no serían descartados” Édgar Barraza. Dirigente estatal de Morena

Cuestionado sobre si el senador y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, no serán considerados para la contienda interna, Édgar Barraza aseveró que ninguno es descartable.

Lo anterior debido a que si Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez así lo deciden y cumplen con los requisitos establecidos en el proceso, tienen todo el derecho de participar.

Encuestas definirán candidaturas de Morena en elecciones de 2027 en Sinaloa

Al asegurar que Enrique Inzunza no está descartado como aspirante en las elecciones 2027, el dirigente de Morena en Sinaloa resaltó que las candidaturas se definirán con encuestas internas.

Sobre el tema, Édgar Barraza declaró que las encuestas para elegir a los “coordinadores de defensa de la transformación”, se aplicarán en todos los municipios del estado, incluyendo Culiacán.

Asimismo, aseveró que las encuestas garantizarán participación abierta y reiteró que estás serán el único método de selección, pues no habrá negociaciones externas.