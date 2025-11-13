Leonel Godoy, diputado de Morena y presidente de la comisión a la que se turnó la iniciativa sobre revocación de mandato en la Cámara de Diputados, informó que ya hay plan para la consulta.

“Nosotros aquí queremos que haya consultas con expertos y con los propios diputados de todos los grupos parlamentarios”. Leonel Godoy, presidente de la comisión de Puntos Constitucionales

El pasado lunes 10 de noviembre, la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados iba a discutir dicha iniciativa para adelantar la revocación a 2027; sin embargo, se aplazó.

Leonel Godoy (Alan Ortega / Cuartoscuro)

Leonel Godoy confirma consultas para iniciativa de la revocación de mandato

Para medios de comunicación, el diputado de Morena, Leonel Godoy, confirmó que la comisión tendría un plan para ampliar la discusión sobre la revocación de mandato que abarcaría consultas con especialistas.

Acorde con Leonel Godoy, quieren que se consulte con expertos para revisar bien el tema, así como la complejidad de las elecciones de 2027, junto con el ahorro que tendrían si empalman la revocación.

Además de las consultas con expertos, también se debería revisar con el Instituto Nacional Electoral (INE) y esperar al ambiente político electoral y la “temperatura” del propio del Legislativo federal.

De este último punto dependería la fecha de su discusión, explicó Leonel Godoy, si será antes del 15 de diciembre o hasta 2026 , ya que como el PAN confirmó, presentarán propuestas para la iniciativa.

Añadió que todos los grupos parlamentarios se mostraron de acuerdo en retrasar la discusión de la iniciativa, más lo dicho por la presidenta de México referente a que no hay prisa para la revisión.