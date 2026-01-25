La jornada de Revocación de Mandato en Oaxaca 2026 se desarrolla este domingo 25 de enero, con una participación ciudadana estimada de más de 500 mil votos, de acuerdo con autoridades estatales.

Este ejercicio democrático es organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), que instaló 2 mil 815 casillas en los 25 distritos electorales del estado. Del total, 2 mil 556 corresponden a casillas básicas y 259 a casillas contiguas.

Como en otros procesos electorales, la jornada inició a las 08:00 horas y está programada para concluir a las 18:00 horas.

Salomón Jara participa en la revocación de mandato en Oaxaca

Como un ciudadano más, Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, acudió a las urnas para emitir su voto en la consulta de revocación de mandato de su gestión como titular del Poder Ejecutivo estatal.

"Acabamos de emitir nuestro voto, acabamos de participar. Invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a que lo hagan. Hoy es una jornada cívica histórica, única en el país, en Oaxaca. Queremos que el pueblo decida si continuamos o si ya les perdimos la confianza. Nadie puede estar por encima del pueblo" Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca

Sobre la participación ciudadana, el mandatario explicó que inicialmente se requerían alrededor de 310 mil firmas, sin embargo, el respaldo superó las expectativas al alcanzar 519 mil, lo que, dijo, refleja el interés social en este proceso democrático.

"Se rebasaron las firmas necesarias y se llegó a 519 mil. Eso significa que hay interés por este proceso electoral; ese podría ser el límite de votos" Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca

Salomón Jara asegura estar preparado para dejar el cargo si así lo decide la ciudadanía

Cuestionado sobre si está preparado para dejar el cargo en caso de que la ciudadanía así lo determine, Salomón Jara aseguró estar listo para cualquier escenario.

"Estoy preparado para todo, para lo que el pueblo decida. Si nos dicen que continuemos, seguiremos trabajando; y si nos dicen que ya no nos dan la confianza, me iré a Betaza, mi comunidad, a seguir trabajando" Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca

El gobernador destacó que Oaxaca es el primer estado de la República Mexicana en someter a su titular del Ejecutivo a un proceso de revocación de mandato, lo que consideró un hecho histórico.

Asimismo, en redes sociales, Jara Cruz calificó esta consulta como “un ejercicio que fortalece la democracia” y que reafirma los principios de la Cuarta Transformación.

Salomón Jara promete mayor compromiso si resulta favorecido tras revocación de mandato

En el marco de esta jornada electoral, el gobernador afirmó que, de resultar favorecido en la revocación de mandato, estará aún más comprometido con su labor al frente del gobierno estatal, e incluso adelantó que trabajará entre 12 y 16 horas diarias.

Por su parte, legisladores locales como Irma Pineda Santiago exhortaron a la ciudadanía a participar en el proceso, luego de que se registrara baja afluencia en las casillas durante el corte informativo de las 09:00 horas.

Tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo estatal coincidieron en que, de confirmarse la continuidad de Salomón Jara, se podría revisar y fortalecer el plan de trabajo para el estado de Oaxaca.