Sin definir cuándo se retomará, la Cámara de Diputados aplazó la discusión de la reforma sobre revocación de mandato y la elecciones 2027 que estaba programada para la tarde del 1 de diciembre.
“Es prioritario revisar y en su caso apoyar dos reformas constitucionales: la eliminación del fuero y la revocación de mandato”Ricardo Monreal
De acuerdo con lo informado por la Comisión de Puntos Constitucionales que se encargará del dictamen, la discusión prevista para las 18:00 horas fue pospuesta “hasta nuevo aviso”.
¿Reforma sobre revocación de mandato y elección de 2027 no era prioridad? Diputados la aplazaron otra vez
A pesar de que se les ha mencionado como temas con prioridad, la discusión de la reforma sobre revocación de mandato y elección 2027 fue aplazada por segunda vez.
Cabe destacar que fue el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien garantizó que se le daría prioridad a dichos temas.
No obstante, ya son dos ocasiones en las que se intenta sin éxito que se lleve a cabo la discusión y dictaminación en comisiones de la reforma sobre revocación de mandato y elección de 2027.
Lo anterior debido a que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados determinó inicialmente llevar a análisis las propuestas el 10 de noviembre, pero esa sesión también se aplazó.
¿Qué es la reforma sobre revocación de mandato y elección de 2027?
Las distintas fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados han manifestado su interés por celebrar cuanto antes la discusión de la reforma sobre revocación de mandato y elección de 2027.
Así ha ocurrido debido a que tanto las bancadas mayoritarias como las de oposición, han expresado sus argumentos a favor de que se analice, toda vez que en la propuesta se plantea lo siguiente:
- El ejercicio electoral de revocación presidencial se adelanta al 2027 y no se realizaría en 2008
- Se empata con las elecciones intermedias en las que se elegirán diputados federales y 17 gubernaturas
- Que los gobernadores también queden sujetos a revocación
Se debe resaltar que el argumento central detrás de la reforma sobre revocación de mandato y elección de 2027, se trata del ahorro de recursos al concretar una reducción de las jornadas electorales.