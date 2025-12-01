Sin definir cuándo se retomará, la Cámara de Diputados aplazó la discusión de la reforma sobre revocación de mandato y la elecciones 2027 que estaba programada para la tarde del 1 de diciembre.

“Es prioritario revisar y en su caso apoyar dos reformas constitucionales: la eliminación del fuero y la revocación de mandato” Ricardo Monreal

De acuerdo con lo informado por la Comisión de Puntos Constitucionales que se encargará del dictamen, la discusión prevista para las 18:00 horas fue pospuesta “hasta nuevo aviso”.

¿Reforma sobre revocación de mandato y elección de 2027 no era prioridad? Diputados la aplazaron otra vez

A pesar de que se les ha mencionado como temas con prioridad, la discusión de la reforma sobre revocación de mandato y elección 2027 fue aplazada por segunda vez.

Cabe destacar que fue el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal , quien garantizó que se le daría prioridad a dichos temas.

Ricardo Monreal, diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena (MARIO JASSO/CUARTOSCURO / Mario Jasso)

No obstante, ya son dos ocasiones en las que se intenta sin éxito que se lleve a cabo la discusión y dictaminación en comisiones de la reforma sobre revocación de mandato y elección de 2027.

Lo anterior debido a que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados determinó inicialmente llevar a análisis las propuestas el 10 de noviembre, pero esa sesión también se aplazó.

¿Qué es la reforma sobre revocación de mandato y elección de 2027?

Las distintas fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados han manifestado su interés por celebrar cuanto antes la discusión de la reforma sobre revocación de mandato y elección de 2027.

Así ha ocurrido debido a que tanto las bancadas mayoritarias como las de oposición, han expresado sus argumentos a favor de que se analice, toda vez que en la propuesta se plantea lo siguiente:

El ejercicio electoral de revocación presidencial se adelanta al 2027 y no se realizaría en 2008

Se empata con las elecciones intermedias en las que se elegirán diputados federales y 17 gubernaturas

Que los gobernadores también queden sujetos a revocación

Se debe resaltar que el argumento central detrás de la reforma sobre revocación de mandato y elección de 2027, se trata del ahorro de recursos al concretar una reducción de las jornadas electorales.