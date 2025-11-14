En medio de la discusión para adelantar la revocación de mandato, Salomón Jara informó que será el próximo 2026 cuando Oaxaca llevaría a cabo el proceso, siendo el primer estado en realizarlo para una gubernatura.

Durante su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum había señalado que deberían ser los Congresos locales quienes decidan la revocación de mandato por estado, ante propuesta del PAN.

Salomón Jara (Cortesía)

Oaxaca será el primer estado en realizar consulta de revocación de mandato del gobernador

Tal como destacó Salomón Jara, Oaxaca se convertirá en el primer estado en México en llevar a cabo el proceso de revocación de mandato para un gobernador, tras decisión del Congreso estatal.

Afirmó que no hay miedo a la democracia y que se realizará la consulta a juicio y voluntad del pueblo, razón por la cual ya se lleva a cabo una de las cuatro fases del proceso.

Salomón Jara explicó que se trata de la recopilación de firmas, del 1 al 30 de noviembre; con base en el artículo 5 de la Ley de la Revocación de Mandato en Oaxaca, son necesarias 350 mil.

Las fases del proceso de la revocación de mandato se encuentran en el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) con base en las reformas aprobadas por su Congreso en febrero.