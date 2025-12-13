Pedro Haces, diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), celebró que más de 410 mil personas se unieron para escuchar su Primer Informe Legislativo, donde envió un mensaje de transparencia.

“Creo en una política que se explica, que da la cara y que rinde cuentas. Este primer año fue de trabajo, y el siguiente será de más leyes, más resultados y más defensa de los derechos laborales”. Pedro Haces

Como parte de su mensaje, Pedro Haces destacó su participación en tres comisiones fundamentales para el Estado mexicano, haciendo especial énfasis en los esfuerzos a favor de las y los trabajadores:

Defensa Nacional

Relaciones Exteriores

Trabajo y Previsión Social

Pedro Haces (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Pedro Haces envía un mensaje de transparencia en Primer Informe Legislativo

Como parte de su mensaje, Pedro Haces destacó que se unió al movimiento sindicalista por convicción, así como lo hizo cuando se unió a la Cámara de Diputados. “Mi compromiso será trabajar con honestidad”, sostuvo.

Desde la Cámara de Diputados, el diputado acusó que existen personajes que no están de acuerdo con la transformación y que son los mismos que se han servido del pueblo para obtener privilegios.

Por otro lado, en su mensaje de transparencia, también Pedro Haces se comprometió a que, sin usar recursos públicos, seguirá tendiendo “puentes para dejar el nombre de México en alto”.

Como responsable de la Coordinación de Operación Política del Grupo Parlamentario, Pedro Haces subrayó que su labor se centra en generar consensos entre todas las fuerzas políticas para apremiar el diálogo.

De igual manera, entre sus iniciativas, subrayó dos de gran relevancia social:

Reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de propinas, para evitar que sean utilizadas como sustituto del salario

Reconocimiento de derechos laborales a trabajadores de plataformas digitales