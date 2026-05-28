Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, envió un oficio para retirar del orden del día la discusión a la reforma en materia de nulidad.

Acorde con el escrito, se tenía planeado discutir las leyes secundarias de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral este jueves 28 de mayo.

Sin embargo, por el oficio enviado a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, recibido este mismo jueves 28 de mayo, pedía no llevarlo al Pleno de la sesión extraordinaria.

Aunque no menciona la razón, la reforma en materia de nulidad todavía no ha sido publicada para su discusión en el Senado, cámara que recibió la minuta esta mañana.

Cámara de Diputados frena reforma en materia de nulidad (Isabel Uribe )

Ricardo Monreal frena reforma en materia de nulidad en la Cámara de Diputados

Mediante un oficio y en atención a la relevancia del dictamen sobre las causas de nulidad de las elecciones federales, Ricardo Monreal solicitó retirar la reforma del orden del día.

Sin fecha próxima de discusión, Ricardo Monreal señala que la reforma en materia de nulidad se trata de un tema de interés nacional, por lo que se necesita análisis de las fuerzas políticas.

Por lo que de conformidad al artículo 36 de la Ley Orgánica del Congreso General y en acuerdo de los coordinadores que integran la Jucopo, piden pausar la discusión.

La Cámara de Diputados tenía en el orden del día de la sesión extraordinaria discutir leyes secundarias, proyecto de decreto que proviene de la Comisión de Reforma Política-Electoral.

Sin embargo, se debe fortalecer el contenido de la propuesta para privilegiar el proceso legislativo abierto y por dicha razón, se retira la reforma.

¿Cuándo se discutirá la reforma en materia de nulidad en el Senado? Lo que se sabe

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma en materia de nulidad durante la mañana de este jueves 28 de mayo y posteriormente, la turnó al Senado.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo confirmó de recibido alrededor de las 9:00 horas, con la afirmación de que sería turnada a comisiones.

Serán las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la que discutirán la reforma en materia de nulidad, sin embargo, no está en su orden del día.

Pese a esto, las comisiones unidas convocaron a reunión extraordinaria y la senadora Olga Sosa Ruiz, confirmó en sus redes que la reforma se discutirá este jueves 28 de mayo.