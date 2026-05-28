Este 28 de mayo de 2026, la Cámara de Diputados aprobó la reforma impulsada por el diputado de Morena, Ricardo Monreal, para anular las elecciones en casos de intervención extranjera.

Después de 15 horas de discusión, con 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención, la reforma constitucional al artículo 41, que es la adición del inciso D, establece que:

“Se anulará una elección cuando exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales” Ricardo Monreal

La iniciativa pasará a la Cámara de Senadores para la continuación del proceso legislativo. Será analizada y discutida en las comisiones a partir de hoy.