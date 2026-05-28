Luisa Alcalde, consejera jurídica de la presidencia, detalló cuál sería la función de la comisión del Instituto Nacional Electoral (INE) en la verificación de candidaturas para bloquear al crimen organizado.

En entrevista con López-Dóriga, Luisa Alcalde explicó que esta medida será una ayuda a los partidos para que puedan detectar si sus aspirantes tienen vínculos delictivos antes de definir sus postulaciones.

Comisión del INE será vínculo entre partidos e instituciones para verificar candidaturas, adelanta Luisa Alcalde

Luisa Alcalde explicó cómo operaría la comisión del INE para verificar candidaturas, reiterando que este órgano no será quien investigue a los aspirantes, sino que será el vínculo entre instituciones.

Comisión del INE será vínculo entre partidos e instituciones para verificar candidaturas (Yazmín Betancourt / sdpnoticias.com)

Parte de la propuesta es la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE, que recibirá las solicitudes de los partidos políticos para investigar a sus posibles candidatos.

Según explicó Luisa Alcalde, cada partido político decidirá si someter a su aspirante a investigación, la comisión del INE recibe la solicitud y solicitará la indagación a instituciones como:

Unidad de Inteligencia Financiera

Fiscalía General de la República

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Centro Nacional de Inteligencia

Estas instituciones entregarán el reporte sobre si el posible candidato tiene “riesgo razonable” o no de vínculos con la delincuencia y el INE le pasará toda la información a los partidos políticos.

A partir de lo dictaminado, serán los partidos políticos quienes decidan si postulan o no a esa persona . Sin embargo, pueden o no someterlos a la herramienta, ya que el proceso es voluntario.

Asimismo, Luisa Alcalde aclaró que el INE no emitirá juicios propios ni tendrá facultades para impedir candidaturas, por lo que sólo operará como receptor y facilitador de la información.