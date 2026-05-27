El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Armando Melgar, adelantó que podría votar en contra de la iniciativa que busca anular elecciones en caso de intervención extranjera en entrevista con Luis Cárdenas para MVS Radio.

La propuesta fue presentada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y pretende reformar el artículo 41, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir una nueva causal de nulidad electoral.

“No hablamos de la narcoviolencia, no hablamos de la narcointromisión, pero sí vamos a meternos en regular la intervención extranjera. En un acto de honestidad y reflexión personal, viendo lo que sucedió ayer en la Cámara en comisiones, mi voto va a ser en contra”, Luis Armando Melgar, senador PVEM

🔴 Hace unos minutos, el senador Luis Armando Melgar @LAMelgar, del @partidoverdemex, me confirmó en @MVSNoticias que votará en contra de la iniciativa del diputado @RicardoMonrealA para anular elecciones por injerencia extranjera. pic.twitter.com/qm2texSohT — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) May 27, 2026

PVEM se desmarca de iniciativa sobre intervención extranjera

Durante una entrevista con Luis Cárdenas en MVS Radio, Luis Armando Melgar aseguró que “no hay manera” de que vote a favor de la iniciativa impulsada por Ricardo Monreal.

El legislador sostuvo que, a título personal, su postura será votar en contra de la reforma que plantea anular elecciones cuando se compruebe una presunta injerencia extranjera en los resultados electorales.

“No hay manera de que vote en el Senado a favor de esta iniciativa de injerencia extranjera. Que los votos no den será otro tema, pero mi voto, en lo personal, no va a ser a favor. No veo que la vayan a cambiar ni que la vayan a echar para atrás” Luis Armando Melgar, senador PVEM

¿Qué propone la iniciativa de Ricardo Monreal?

La iniciativa presentada por Ricardo Monreal contempla reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas.

Además, plantea modificar el artículo 41 de la Constitución para incorporar un inciso d) que establezca una nueva causal de nulidad de elecciones federales por intervención extranjera.

La propuesta también incluye cambios a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relacionados con las causales de nulidad de votación recibida en casilla y de nulidad de elecciones federales.

Congreso discute reformas durante periodo extraordinario

En el actual periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión también se prevé discutir otros temas electorales, entre ellos el cambio de fecha de la elección judicial para 2028.

La iniciativa sobre intervención extranjera ha generado debate entre legisladores, especialmente por las implicaciones que podría tener sobre la validez de los procesos electorales en México.