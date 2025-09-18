La Senadora de Morena, Olga Sosa Ruiz, cuestionó al ex presidente de México, Ernesto Zedillo, por sus declaraciones sobre la democracia mexicana.

Fue durante una entrevista para el medio The Objective, de España, en donde Ernesto Zedillo declaró que “había muerto” la democracia de México.

Según señaló el ex presidente, todo se debió a las elecciones Poder Judicial 2025, las cuales, aseguró, tenían la finalidad de “destruir por completo” la democracia en nuestro país.

Al respecto, durante su participación con el periodista Juan Becerra Acosta en Radio Fórmula, Olga Sosa Ruiz celebró que el nuevo Poder Judicial fue electo mediante el voto popular.

Ernesto Zedillo insiste que la democracia ha muerto (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Senadora de Morena rechazó declaraciones de Ernesto Zedillo sobre la democracia mexicana

Olga Sosa Ruiz cuestionó que el expresidente Ernesto Zedillo haya declarado “difunta” a la democracia de México, luego de que se llevaran a cabo las elecciones Poder Judicial 2025.

La senadora de Morena aseguró durante su participación con Juan Becerra Acosta en Radio Fórmula, que las palabras del ex mandatario no tienen sustento.

Esto pues dijo las elecciones del Poder Judicial fueron avaladas mediante el voto por 13 millones de mexicanos.

Debido a esto, la senadora Olga Sosa Ruiz celebró que México es de los pocos países en el mundo, cuyos poderes son directamente “emanados del pueblo”.