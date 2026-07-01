Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, respaldó las sanciones de los gobiernos de ambos países en contra de la red del Cártel Jalisco Nueva Generación vinculada al huachicol.

Este martes 30 de junio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Departamento del Tesoro sancionaron a 11 sujetos por su presunta implicación en una red de huachicol ligada al CJNG.

Tras darse a conocer las sanciones, el embajador Ronald Johnson afirmó que estas representan un paso firme para desmantelar las estructuras financieras que permiten operar a los grupos delictivos.

Ronald Johnson respalda sanciones contra red del CJNG vinculada al huachicol (Captura de pantalla)

Ronald Johnson aplaude sanciones contra red del CJNG vinculada al huachicol; destaca cooperación bilateral

Ronald Johnson aplaudió las acciones del gobierno de México y Estados Unidos en contra de dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades financieras vinculadas a una red de huachicol del CJNG.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el CJNG utilizaba empresas fachada para introducir hidrocarburos a México mediante documentación falsa y evasión de impuestos, lo que generaba ganancias millonarias.

El embajador Ronald Johnson destacó que estas acciones representan un claro mensaje:

“Quienes se lucran con el narcotráfico, el tráfico de armas, el robo de combustible o cualquier otra actividad delictiva que amenace a nuestros pueblos, rendirán cuentas” Ronald Johnson

El diplomático reiteró que México y Estados Unidos mantienen una colaboración estrecha para frenar el tráfico ilícito de combustibles y debilitar las fuentes de financiamiento del crimen organizado.

Según las autoridades mexicanas, el aseguramiento de las cuentas fue resultado del intercambio de información con agencias estadounidenses que permitieron detectar operaciones irregulares.