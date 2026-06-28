Ariadna Montiel respondió al medio estadounidense New York Times, al señalar que existe una narrativa de ultraderecha nacional e internacional contra Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Es una campaña que inició contra AMLO y nuestra presidenta cuando era candidata. Es la narrativa de la ultraderecha que se ha venido construyendo en los últimos años Ariadna Montiel, dirigente de Morena

La dirigente de Morena sostuvo que la narrativa para intentar desprestigiar al movimiento de izquierda inició con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ariadna Montiel acusa a ultraderecha nacional e internacional de narrativa contra Morena

Durante la conferencia de prensa del CEN de Morena, celebrada el 27 de junio, la dirigente Ariadna Montiel acusó que el reportaje de NYT responde a una narrativa de ultraderecha que se ha gestado desde hace años.

Agregó que, desde Morena, no se defenderá a nadie que haya participado en algún ilícito, pero que tampoco se permitirá que esas narrativas nacionales e internacionales pongan en duda la credibilidad del movimiento.

En ese contexto, recordó que en los últimos días se ha visto un gran entusiasmo para representar a Morena a nivel estatal en las elecciones 2027, lo que contrasta con la narrativa de desprestigio.

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena (Especial)

¿Qué dijo New York Times sobre Morena?

New York Times publicó un artículo en el que acusó que al menos diez funcionarios, entre ellos gobernadores y legisladores de Morena, colaboraron confidencialmente con autoridades de Estados Unidos.

Indicó que dicha cooperación habría sido impulsada sobre todo por contactos de la Drug Enforcement Administration con políticos, con el fin de investigar vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales.

Sin embargo, la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, lo rechazó y sostuvo que se trata de una campaña mediática contra la Cuarta Transformación y afirmó que el movimiento “no es cómplice de nadie”.