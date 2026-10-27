Apenas unas horas después de asumir la presidencia provisional del INE, Blanca Cruz anunció que se dará continuidad a las investigaciones en curso por presuntas irregularidades administrativas y contractuales.

Las investigaciones por presuntas irregularidades con el empresario José Alfredo Hernández Casillas se realizarán en coordinación con el Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior de la Federación.

Blanca Cruz aseguró que la autonomía del INE no excluye la rendición de cuentas y planteó una reorganización interna orientada a recuperar la confianza ciudadana tras la renuncia de Guadalupe Taddei.

Blanca Yassahara Cruz García (@BlancaYCG/X)

Blanca Cruz señala investigaciones ante el OIC y la ASF por anomalías contractuales en el INE

En conferencia del 27 de octubre de 2026, Blanca Cruz dio a conocer que impulsará las investigaciones del INE ante el OIC y la ASF, que actualmente se están llevando a cabo.

En este momento el OIC investiga a 23 personas, entre ellas 15 exservidores públicos del instituto, y a 18 empresas por presuntas faltas administrativas en licitaciones públicas.

De manera paralela, la ASF realiza indagatorias de oficio por el presunto uso indebido de recursos y triangulación de fondos del INE, que fueron señalados en los últimos días.

Al respecto, Blanca Cruz remarcó que la autonomía constitucional no significa falta de controles, por lo que el INE facilitará la entrega de información para esclarecer las contrataciones señaladas.

Reiterando la transparencia que imperará en el instituto a partir de este momento, con el fin de garantizar un buen funcionamiento del mismo.

Blanca Yassahara Cruz García (@BlancaYCG/X)

Blanca Cruz busca el fortalecimiento institucional con investigaciones del INE ante el OIC y la ASF

Junto a las investigaciones del INE ante el OIC y la ASF, Blanca Cruz confirmó tres renuncias de mandos altos y anunció una revisión exhaustiva de las áreas directivas del organismo.

Esta reorganización anunciada por Blanca Cruz, que se suma a las investigaciones del INE ante el OIC y la ASF, busca renovar la estructura operativa y asegurar las funciones institucionales.

Las cuales se tendrán que desempeñar bajo principios de absoluta neutralidad e imparcialidad.

Asimismo, la presidenta provisional enfatizó la importancia de recuperar la colegialidad del Consejo General como eje rector del instituto, impidiendo que el trabajo electoral dependa de decisiones unipersonales.

Con estas acciones, la nueva gestión pretende restablecer la confianza ciudadana y garantizar la correcta organización las elecciones 2027.