El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna rechazó haber exigido la entrega de “diezmos” a exfuncionarios del OIC en el INE.

“Dichas imputaciones son totalmente FALSAS” Sergio Gutiérrez Luna

Así lo sentencio el legislador federal integrante de la bancada de Morena, por medio de un comunicado en el que advirtió que las acusaciones que se le han lanzado son totalmente falsas.

Tras rechazar que haya exigido “diezmos” a exfuncionarios del OIC en el INE, Gutiérrez Luna acusó que los señalamientos en su contra son parte de una campaña de la derecha.

Rechaza Gutiérrez Luna cobrar diezmos a exfuncionarios del OIC del INE

Exfuncionarios del Órgano Interno de Control (OIC) del INE denunciaron este 30 de octubre que Sergio Gutiérrez Luna les exigió parte de sus sueldos a manera de “diezmos” para mantener sus cargos.

Tras la divulgación de estas acusaciones por parte de los exfuncionarios, el legislador federal respondió de inmediato a través de un posicionamiento emitido este mismo día en sus redes sociales.

En su comunicado Gutiérrez Luna rechazó de forma categórica las imputaciones y negó cualquier participación en esquemas de retención de salarios o presiones laborales dentro del OIC del INE.

Sergio Gutierrez Luna (Especial)

En ese sentido, aseguró que el nombramiento del titular del OIC del INE se llevó a cabo “en las comisiones de Transparencia y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados”.

Asimismo, precisó que el vínculo institucional se estableció cuando lo conoció el día que tomó protesta de su cargo y que solo lo ha visto “un par de veces de manera institucional”.

Además, desmintió tener control operativo sobre la estructura y sostuvo que “es totalmente falso que se diga que tengo colonizado el organismo con personas allegadas a él o que cuente con plazas.

Gutiérrez Luna acusa campaña de la derecha en su contra

Al rechazar las acusaciones de exigir un “diezmo” a exfuncionarios del OIC del INE, Gutiérrez Luna denunció una supuesta “campaña” de la derecha orquestada en su contra.

En su comunicado sostuvo que las acusaciones se tratan de ataques que responden a un mecanismo mediático que tiene la intención de afectarlo de forma personal.

Asimismo, dijo que la narrativa forma parte de una serie de acusaciones infundadas, similares a la supuesta modificación de atribuciones impulsada en su momento por el senador Pavel Jarero.

En cambio, Gutiérrez Luna defendió su labor al señalar que como delegado partidista combatió frontalmente a la anterior gestión y defendió a Morena frente a los reclamos de sobrerrepresentación.