El Órgano Interno de Control (OIC) compartió que se ha imputado a cinco funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) por faltas administrativas graves.

Así lo compartió su director, Víctor Hugo Carvente Contreras, ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

En su ponencia, resaltó que se tienen 18 expedientes por actos de corrupción de los que 13 siguen en investigación, mientras que 5 ya están en procesamiento.

“Formalmente ya se realizó la imputación al servidor público” Víctor Hugo Carvente Contreras, director del OIC

Sin embargo, aclaró que, para respetar el debido proceso, no puede revelar la identidad de los investigados, así como el contenido o número de expedientes, pruebas y datos no definitivos.

OIC revela investigaciones a funcionarios del INE por faltas administrativas y corrupción

De acuerdo con el director del OIC, se tienen 18 expedientes relacionados con hechos noticiosos por faltas administrativas graves y corrupción.

De estos, 13 se encuentran en investigación a través de un expediente maestro, 8 expedientes derivados de auditoría y 4 desgloses:

Desglose 1: Actuación bajo conflicto de interés

Desglose 2: Actuación bajo conflicto de interés

Desglose 3: Actuación bajo conflicto de interés

Desglose 4: Ocultamiento de conflicto de interés

OIC del INE imputa e investiga a funcionarios por faltas administrativas graves (Captura de pantalla )

Asimismo, resaltó que los otros 5 ya se encuentran en procedimiento de responsabilidades, es decir, ya se entregaron los citatorios para la audiencia inicial.

El director del OIC resaltó que cada desglose corresponde a una carpeta de investigación por funcionario.

Por otra parte, destacó que 8 asuntos denunciados de forma noticiosa “ya los teníamos identificados en el área de auditoría y conformamos el informe de presuntos hechos irregulares para que se convirtieran en una investigación”.

OIC sanciona a proveedor por incumplimiento; investigaciones incluyen abuso de funciones y daño patrimonial

Víctor Hugo Carvente Contreras compartió además que ya sancionó e inhabilitó por incumplimiento de obligaciones.

Se trata del proveedor Bell-Krom, S.A. de C.V., con la que se adquirieron prendas de identificación para los CAE Y SE para el proceso electoral federal 2023-2024.

Esto ya que tenía la obligación contractual de entregar 25 mil 302 chalecos pero sólo entregó en tiempo 7 mil 267 mientras que 18 mil 35 se entregaron posterior al 2 de marzo de 2024, fecha que se tenía como límite.

Por otra parte, resaltó que los expedientes no solo incluyen material electoral, sino de otras aristas de la contratación pública.

En este sentido, resaltó que se han identificado 25 vistas al área de investigación por: