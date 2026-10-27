Víctor Hugo Carvente, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE), comparecerá ante la Cámara de Diputados por las investigaciones que se realizan en el organismo electoral.

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal confirmó que la mayoría de los diputados aprobó llamar a comparecer a Víctor Hugo Carvente, pese a que estaba en duda si se opondrían a esta solicitud.

Monreal confirma que Víctor Hugo Carvente comparecerá ante Diputados por indagatorias en el INE

Este martes 27 de octubre, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad citar a comparecer a Víctor Hugo Carvente en medio de las investigaciones en el INE.

Víctor Hugo Carvante Contreras, titular del OIC del INE (Especial )

De acuerdo con la información, Víctor Hugo Carvente ya investigaba las presuntas irregularidades en las contrataciones de Guadalupe Taddei, pero mantenía las indagatorias en sigilo.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en Sán Lázaro y presidente de la Jucopo, adelantó que la comparecencia de Víctor Hugo Carvente será en los próximos días, incluso, esta misma semana.

Asimismo, el diputado Ricardo Monreal adelantó que, antes de pasar al pleno, Víctor Hugo Carvente se tendría que presentar ante la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y la Jucopo.

Ante la duda sobre si la Jucopo aprobaría llamar a comparecer a Víctor Hugo Carvente, Monreal señaló que no se opondrían citar a un funcionario de contraloría, pues “la transparencia es lo que más conviene al país”.

Hasta el momento, no se ha especificado el día en que pueda ser llamado a comparecer, pero la asistencia de Víctor Hugo Carvente a la Cámara de Diputados ya es un hecho.