Una transmisión en vivo de Gamavisión Monterrey terminó en un aparatoso accidente la mañana del 2 de octubre de 2026, cuando la reportera Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Morales fueron atropellados mientras cubrían las afectaciones provocadas por las lluvias en la ciudad.

El incidente ocurrió sobre la avenida Morones Prieto, donde una camioneta presuntamente derrapó debido al pavimento mojado y se proyectó contra el sitio donde realizaban el enlace informativo.

A pesar de la fuerza del impacto, los primeros reportes indican que Alma de la Rosa Flores y Cristo Morales resultaron con lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Reportera y camarógrafo de Gamavisión presentan lesiones leves tras ser atropellados en vivo en Monterrey

En los primeros reportes, autoridades informaron que la reportera Alma de la Rosa Flores y su camarógrafo Cristo Morales resultaron con lesiones leves tras ser atropellados en vivo en Monterrey.

Tras los hechos, la reportera y camarógrafo de Gamavisión fueron atendidos por los cuerpos de emergencia y trasladados por Protección Civil de Monterrey al Hospital de Zona número 21 para recibir una valoración médica.

Se sabe que el conductor de la camioneta quedó a disposición de oficiales de Monterrey y agentes de Tránsito para deslindar responsabilidades ante la zona de deslave por fuertes lluvias.