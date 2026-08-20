Claudia Sheinbaum, presidenta de México, resaltó el papel del Mónica Soto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no solo cuando fue presidenta sino como magistrada.

“Ella tomo la decisión de retirarse del Tribual, considero que es una mujer con experiencia muy profesional en su trabajo…considero que hizo un buen papel al frente del Tribunal… está en su derecho… hizo un muy buen papel…” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

El 17 de agosto, Mónica Soto anunció su renuncia como integrante del TEPJF, por lo que Claudia Sheinbaum dejó ver que fue una decisión personal y rechazó que se haga un escándalo por el tema.

La presidenta de México destacó la experiencia de Mónica Soto en su trabajo en materia electoral durante la conferencia mañanera de este 20 de agosto.

Sheinbaum rechaza ver como “escándalo” renuncia de Mónica Soto

Claudia Sheinbaum enmarcó la renuncia de Mónica Soto en una decisión personal y mencionó que por todos los temas los adversarios buscan hacer “escándalo”.

“Ella está en su derecho… de todo se hace escándalo… pues toma la decisión de renunciar…” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La presidenta evitó opinar sobre el requerimiento de una “causa “grave” para la salida de la magistrada del TEPJF.

Sobre ofrecerle un cargo en la administración pública, Sheinbaum no lo descartó pero dijo que esa posibilidad no está en la mesa actualmente: “podría ser”.