La Cámara de Senadores guardó un minuto de silencio en memoria de Lorenzo Salgado, migrante asesinado en Estados Unidos por agente de ICE, así como por Jesús Pereida, esposo de María Quijada.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, los legisladores decidieron guardar de manera formal un minuto de silencio por la memoria de los migrantes que han sido víctimas del ICE, entre ellos Lorenzo Salgado Araujo.

Asimismo, se realizó el minuto de silencio en memoria de Jesús Pereida, esposo de la regidora de Tecate, María Quijada, quien murió en un ataque directo a su familia el pasado 14 de julio.

Senado guarda minuto de silencio por Lorenzo Salgado y Jesús Pereida

Laura Itzel Castillo compartió que, durante la sesión del 15 de julio, se guardó un minuto de silencio por la muerte Lorenzo Salgado, quien murió en una redada de ICE, así como por el esposo de María Quijada, Jesús Pereida.

La presidenta de la Cámara de Senadores, este minuto de silencio también fue por la memoria de “las personas inmigrantes de origen mexicano que han sido víctimas” del ICE.

Asimismo, lamentaron el asesinato del esposo de Jesús Pereida durante el ataque del que fue víctima junto con su esposa, María Quijada, regidora de Tecate, y su hija, quienes resultaron heridas.