Jorge Romero, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), emitió otro video para decirle a la presidenta Claudia Sheibaum que miente al decir que busca la unidad nacional.

“Presidenta Claudia Sheibaum, una de dos, o simplemente no escucha a la oposición o sí la escucha y decide mentirle a la gente… es mentiroso decir que busca la unidad nacional” Jorge Romero. PAN

Así lo dijo luego de que la presidenta dijo en su conferencia mañanera de este 14 de julio que los presidentes del PAN y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alito Moreno, solo la critican pero no se solidarizan con los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

En el mismo video, Jorge Romero reiteró su apoyo a los “hermanos paisanos” en referencia los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Jorge Romero insiste a Sheinbaum que sí se han manifestado a favor de migrantes

En su video en X, Jorge Romero dijo que la presidenta Sheinbaum se ha encargado de todo lo contrario a lo que significa la unidad nacional.

El líder panista dijo que para Claudia Sheinbaum mentir es como respirar, luego de que la mandataría aseguró que los líderes del PAN y el PRI no se pronunciaron el día previo a favor de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Ante ello, Romero nuevamente publicó parte del video del día anterior en el que dijo que protestaron en Mexicali en apoyo a los migrantes mexicanos.

Jorge Romero insiste que Sheinbaum no tiene autoridad moral para pedir unidad nacional

Durante la mañana, Jorge Romero dijo en varias entrevistas que la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene autoridad moral para pedir unidad nacional.

Y es que explicó que la unidad nacional se construye diario y con todos y no solo cuando lo requiere la coyuntura.

Además, coincidió con el PRI en decir que de fondo se busca la unidad nacional para hacer frente a Estados Unidos por el tema de los señalamientos contra políticos de Morena y no realmente por le tema de los migrantes.