Lilia Aguilar Gil respondió a los señalamientos del empresario Ricardo Salinas Pliego y defendió su propuesta para aumentar la carga fiscal a los sectores de mayores ingresos.

“Es un timbre de orgullo que este evasor fiscal TRATE de ofenderme. Tiene una masculinidad tan frágil que me bloquea” Lilia Aguilar, diputada federal del PT

En medio del intercambio de críticas, la diputada federal del PT sostuvo que la medida busca atender desigualdades económicas históricas y financiar políticas públicas en beneficio de la población.

Además, Lilia Aguilar Gil rechazó los calificativos de Ricardo Salinas Pliego en su contra y aseguró que continuará impulsando iniciativas enfocadas en una mayor contribución de los grupos con mayores recursos al sistema tributario.

“Hay que meterlo al bote”: Lilia Aguilar sobre Salinas Pliego

Lilia Aguilar respondió al intento de ofensa de Ricardo Salinas Pliego, quien la llamó “ladrona, amante de lo ajeno…bien chueca” por su propuesta para imponer más impuestos a los ricos.

La diputada señaló que el que “trate” de ofenderla es para ella un orgullo a pesar de que su “masculinidad frágil” lo haya llevado a bloquearla en X, antes Twitter.

Asimismo, resaltó que se tiene que “meter al bote” a Ricardo Salinas Pliego, así como a quienes son evasores, delincuentes y “pseudo ricos” que están en contra de esta propuesta que responde a “una deuda social”.

“Es un timbre de orgullo que este evasor fiscal TRATE de ofenderme. Tiene una masculinidad tan frágil que me bloquea. @RicardoBSalinas insisto, hay que tasar a los ricos, a los decentes, a los de verdad. A los evasores, delincuentes, y pseudo ricos como usted, hay que meterlos al bote!” Lilia Aguilar, diputada federal del PT

Asimismo, aseguró que él debería estar en la cárcel por evasor y “pseudo rico” y lo invitó a “echar a su perro de pelea” en su contra, como se refirió a la senadora Lilly Téllez.

“Si me va a echar a su perro de pelea (como siempre) @LillyTellez aquí la espero” Lilia Aguilar, diputada federal del PT

Lilia Aguilar (Lilia Aguilar/X)

Lilia Aguilar propone más impuestos a los ricos

El ataque de Ricardo Salinas Pliego a la diputada se da en el marco de su intervención en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados donde propone imponer más impuestos a los ricos.

De acuerdo con la diputada por el PT, cobrar más impuestos a los sectores más ricos de México será la manera de pagar la “deuda histórica” con el pueblo de México.

Asimismo, acusó al PAN y al PRI de proteger los intereses y privilegios de quienes tienen grandes capitales.