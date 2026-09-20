La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) se posicionó sobre el retiro de la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de las Naciones Unidas.

El gobierno mexicano resaltó la trayectoria internacional de la exmandataria chilena, enfatizando su compromiso con la paz y los derechos humanos.

En un comunicado oficial se justificó el apoyo previo de México basándose en las capacidades diplomáticas de Michelle Bachelet, sus valores alineados con el multilateralismo, su integridad y liderazgo.

“México impulsó la candidatura de Michelle Bachelet convencido de su idoneidad por su trayectoria como dos veces presidenta de Chile, Alta Comisionada para los Derechos Humanos y Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres” Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE)

México reiteró las credenciales de Michelle Bachelet tras retirar su candidatura en la ONU

Tras la decisión de Michelle Bachelet de retirar su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno de México, a través de la SRE, emitió un posicionamiento oficial en el que respaldó su figura y defendió su trayectoria.

Claudia Sheinbaum ratifica respaldo de México a Michelle Bachelet para la ONU (@Claudiashein/X)

México calificó las credenciales de Michelle Bachelet como “incuestionables” y reitero su “idoneidad” para dirigir el organismo multilateral.

La Cancillería destacó que contaba con el perfil idóneo para ejercer un cargo de tal complejidad en un contexto internacional donde se requiere promover la paz, la no intervención, la igualdad entre los Estados y el multilateralismo.

“Son credenciales incuestionables para ejercer un puesto de tal complejidad en un momento donde es necesario promover la paz, la no intervención, la igualdad entre los Estados y el multilateralismo” Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE)

El gobierno mexicano definió a Bachelet como una “mujer íntegra, humanista y justa”, afirmando que sus valores éticos y su visión de construcción de la paz y defensa de los derechos humanos coinciden con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

“El gobierno de México reconoce a la expresidenta Bachelet por su desempeño durante la labor de promoción de su candidatura. Es una mujer íntegra, humanista y justa, cuyos principios coinciden con los de la Carta de Naciones Unidas, al tener una visión de construcción de la paz y de defensa de los derechos humanos” Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE)

La diplomacia mexicana recordó que el impulso a su postulación se fundamentó en su amplia experiencia directiva como dos veces presidenta de Chile, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y primera directora ejecutiva de ONU Mujeres.

El Gobierno de México reconoció el desempeño de Michelle Bachelet durante la promoción de la candidatura.

Así fue el apoyo de México a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU

El apoyo de México a la candidatura de Michelle Bachelet para encabezar la Secretaría General de las Naciones Unidas fue firme, continuo y coordinado regionalmente desde el inicio de 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum brindó el apoyo político e institucional de México desde el primer momento. La postulación fue presentada oficialmente ante la ONU en febrero de 2026 por México, Brasil y Chile.

En marzo de 2026, cuando el gobierno de Chile (bajo la administración de José Antonio Kast) retiró su respaldo oficial a la candidatura, México y Brasil decidieron mantener de manera firme su patrocinio a la postulación de Bachelet.

En su comunicado la SRE agradeció a las autoridades de Brasil por el trabajo conjunto en la campaña, calificándolo como un ejercicio de colaboración inédito en la historia de ambos países.

“Igualmente, el gobierno de México desea hacer patente su agradecimiento a las autoridades brasileñas por colaborar conjuntamente en el desarrollo de la campaña, en un ejercicio inédito en la historia de ambos países” Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE)

Por su parte, al anunciar su retiro, Michelle Bachelet agradeció de manera especial a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por haber apoyado su candidatura desde el primer día con generosidad y convicción.