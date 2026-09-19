Zenón Juárez Hernández fue dirigente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tetecala, Morelos, donde murió tras un ataque armado en su contra.

El PRI Morelos confirmó su fallecimiento de Zenón Juárez Hernández y exigió a las autoridades se esclarezca el caso. La Fiscalía del estado investigará su asesinato hasta agotar todas las líneas.

Pero ¿quién fue Zenón Juárez Hernández? Te decimos todo lo que se sabe del dirigente del PRI en Tetecala, Morelos, que fue asesinado durante un ataque armado.

¿Quién fue Zenón Juárez Hernández?

Zenón Juárez Hernández fue un político de Morelos que se desempeñó como dirigente del PRI en Tetecala y anteriormente ocupó el cargo de director de Agua Potable del municipio.

¿Quién fue Zenón Juárez Hernández, dirigente del PRI en Tetecala, Morelos? (Redes sociales)

Su trayectoria estuvo vinculada a la actividad política y administrativa local hasta su asesinato, ocurrido el 18 de septiembre de 2026, cuando fue víctima de un ataque armado en Tetecala.

¿Qué edad tenía Zenón Juárez Hernández?

La edad de Zenón Juárez Hernández es desconocida.

¿Qué signo zodiacal era Zenón Juárez Hernández?

Dado que la fecha de nacimiento de Zenón Juárez Hernández no se conoce, su signo zodiacal tampoco.

¿Zenón Juárez Hernández estaba casado?

La información sobre su estado civil no es de dominio público.

¿Zenón Juárez Hernández tenía hijos?

No hay información pública que confirme que Zenón Juárez Hernández tuviera hijos.

¿Qué estudió Zenón Juárez Hernández?

La trayectoria académica de Zenón Juárez Hernández es desconocida.

¿Cuál fue la trayectoria de Zenón Juárez Hernández?

Zenón Juárez Hernández destacó por su trabajo partidista, que se concentraba en la articulación de estructuras comunitarias y gestión social en Tetecala en apoyo al PRI.

¿Quién fue Zenón Juárez Hernández, dirigente del PRI en Tetecala, Morelos? (Redes sociales)

Previo a liderar formalmente el partido en su localidad, se desempeñó en la administración pública local como director del Sistema de Agua Potable del Ayuntamiento de Tetecala

Asesinan a Zenón Juárez Hernández en un ataque armado

Zenón Juárez Hernández fue atacado la noche del 18 de septiembre de 2026 en un inmueble de la calle Abasolo, en el Centro de Tetecala. Resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital General de Tetecala, donde murió.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles de la agresión ni se han reportado personas detenidas. La Fiscalía de Morelos mantiene abierta la investigación para esclarecer el caso.