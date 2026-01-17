Jim Farley, director general de Ford Motor Company ha respondido al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump asegurando que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es clave para la industria automotriz.

“Realmente vemos a Canadá, México y Estados Unidos como un sistema de fabricación integrado. Y así es como abordaremos esta negociación. Es muy crucial para nosotros, pero necesitamos revisiones”. Jim Farley, director general de Ford Motor Company

Declaraciones de parte de Ford que se dan luego de que Trump visitará su planta en Detroit, donde el mandatario de Estados Unidos desairó el T-MEC para la industria automotriz.

Pues sin más Donald Trump dijo sobre el T-MEC que “podríamos tenerlo o no, a mí me da igual”, pues apuntó que el tratado de libre comercio “no supone ninguna ventaja real para nosotros, es realmente irrelevante”.

Ford cumple 100 años en México y anuncia inversiones. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Ford insiste en T-MEC para la industria automotriz

Ante los dichos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la compañía Ford insiste en la importancia del T-MEC para la industria automotriz.

Pues el T-MEC, según Ford marca una sola unidad de fabricación, con plantas para la industria automotriz entre las naciones, por lo que es vital mantener una unión en la producción y competitividad frente a mercados globales.

Por lo que la cooperación regional que se implemente con el T-MEC es crucial para Ford, sin embargo, ante la revisión que se tendrá para el tratado de libre comercio en este 2026, la compañía asegura que se deberán tener nuevas adaptaciones, aunque no abandonarlo.