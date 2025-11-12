La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebra que los ciudadanos estén satisfechos con el desempeño del gobierno y de las instituciones, según una encuesta de la OCDE.

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, mostró los resultados que arrojó la encuesta que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), realizó.

De acuerdo con la organización internacional, con sede en París, Francia, que colabora con gobiernos, responsables de políticas públicas y ciudadanos, la confianza de los mexicanos sobresale entre países de América Latina y el Caribe con mayor confianza.

Este 2025, México confía al 53.61%, es decir, más de la mitad de su población, mientras que Perú, con 20.42%, es el país con menor confianza en su gobierno.

El estudio está basado en la preocupación que los ciudadanos muestran por su bienestar económico y financiero, en la educación, el sistema sanitario y los servicios administrativos.

Así como se toman en cuenta temas como el desempleo, pobreza, problemas sociales y la inseguridad.

El 53.61 por ciento de los mexicanos confían en su gobierno e instituciones públicas, de acuerdo con la Encuesta de la OCDE sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de América Latina y El Caribe 2025.



Nuestro país ocupa el primer lugar del listado;

La inseguridad y la violencia son la principal preocupación de países de América Latina y el Caribe

De acuerdo con la encuesta de la OCDE, la insatisfacción de países de América Latina y el Caribe, es la inseguridad y la violencia que actualmente se vive.

El estudio que la OCDE realizó en diez países entre 2023 y 2025, reflejó que Ecuador tiene la tasa más alta de homicidios de Latinoamérica.

En Perú, en octubre, las extorsiones y asesinatos provocaron protestas que causaron la destitución de la presidenta Dina Boluarte, de 63 años de edad.

En Brasil, una operación policial en Río dejó más de 120 muertos.

Esto ha provocado que los ciudadanos de estos países no confíen en su gobierno y tampoco en las fuerzas armadas.