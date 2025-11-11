El senador del PAN, Ricardo Anaya se posicionó sobre la revocación de mandato de 2027 y aseguró que si quieren poner a Claudia Sheinbaum en la boleta, perdería.

“Lo que Morena tiene es miedo, es pánico, porque están en caída libre”. Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado

El debate sobre la revocación de mandato y su cambio de 2028 a 2027 se da en el tenor de la iniciativa de Morena en la Cámara de Diputados, que acorde con el PAN, sería en contra de Claudia Sheinbaum.

“Claudia Sheinbaum perdería revocación de mandato en 2027″: Ricardo Anaya

Fue para medios que Ricardo Anaya arremetió contra la propuesta de Morena de adelantar la revocación de mandato en 2027, sin embargo, “el que se lleva se aguanta” porqué Claudia Sheinbaum perdería.

Aunque, Ricardo Anaya aseveró que si se llega a revocar el mandato de Claudia Sheinbaum sería por traición de varios de Morena no sólo de la oposición, porque señala una segunda intención.

Y esto se vería al momento en el que el Congreso elija a un interino, acorde con el planteamiento de Ricardo Anaya si Claudia Sheinbaum perdiera la revocación de mandato en 2027.

Por lo que también aseveró que de suceder dicho escenario en 2027, se debe llamar a unas elecciones constitucionales y que sea el pueblo quien elija.

Ricardo Anaya también mencionó que es por miedo que Morena quiere poner a Claudia Sheinbaum en la boleta para 2027, debido al nivel violencia e inseguridad que provoca la pérdida del apoyo ciudadano.