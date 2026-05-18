El ministro Samuel Roger Kamba Mulamba informó que autoridades sanitarias identificaron contagios en Bunia, Rwampara y Mongwalu, donde activaron vigilancia epidemiológica y atención médica gratuita inmediata tras nuevo brote de ébola.

De acuerdo con el Ministerio de Salud congoleño, análisis biomédicos confirmaron ocho casos positivos correspondientes a la cepa Bundibugyo del virus del ébola, mientras continúan investigaciones epidemiológicas regionales.

Autoridades refuerzan controles sanitarios tras expansión del ébola en Ituri

El presunto paciente cero fue un enfermero del Centro Médico Evangélico de Bunia, quien presentó fiebre, hemorragias y vómitos antes de fallecer el 24 de abril.

Las autoridades sanitarias señalaron que cinco muestras adicionales no pudieron analizarse correctamente debido al volumen insuficiente obtenido durante las pruebas realizadas recientemente en laboratorios especializados.

Zona de aislamiento establecida por Médicos Sin Fronteras (Junior D. Kannah / AFP)

Ante el incremento de contagios, el gobierno congoleño activó el Centro de Operaciones de Emergencias y desplegó equipos médicos especializados para contener la propagación regional inmediata.

La Organización Mundial de la Salud trasladó cinco toneladas de suministros médicos desde Kinsasa hacia Bunia para fortalecer la capacidad hospitalaria y atención especializada en Ituri.

Por su parte, los CDC de África alertaron sobre riesgos elevados de transmisión debido al constante movimiento poblacional relacionado con actividades mineras cercanas a Uganda.

El organismo africano también convocó reuniones internacionales para coordinar apoyo político y sanitario, mientras continúan labores fronterizas de vigilancia epidemiológica entre Congo y Sudán del Sur.

Según la OMS, el ébola puede alcanzar tasas de mortalidad entre 60% y 80%, transmitiéndose mediante fluidos corporales y provocando hemorragias graves, fiebre y debilidad intensa.