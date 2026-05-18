El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos emitió una orden para prohibir el ingreso de extranjeros que hayan estado en Congo, Uganda y Sudan del Sur, a fin de proteger al país de la enfermedad de ébola.

“Esta Orden de suspensión se aplica a los extranjeros cubiertos que hayan partido de, o hayan estado presentes en, la RDC, Uganda o Sudán del Sur durante los últimos 21 días (independientemente de su país de origen)” Departamento de Salud de Estados Unidos

Se refiere a ciudadanos que hayan partido o hayan estado en al menos alguno de los tres países con ébola en los últimos 21 días y la medida estará vigente a partir de este 18 de mayo y hasta 30 días.

La orden de Estados Unidos aplica para quienes hayan estado en esos países independientemente de su nacionalidad .

Estados Unidos considera inadmisibles a quienes hayan estado en países con brote de ébola

El documento se refiera a limitar el ingreso a “covered aliens” que en términos migratorios significa “extranjeros amparados” y considera quienes tienen un estatus temporal específico como el Estatus de Protección Temporal (TPS), la Salida Forzosa Diferida o para referirse a un grupo de personas inadmisibles.

Ante la cepa vundibugyo de ébola, Estados Unidos dijo que su orden de inadmisibilidad se basa en evaluaciones actuales de la situación de salud en los países mencionados.

Estados Unidos justifica inadmisibilidad por brote eÉbola

Estados Unidos justificó que esta orden es necesaria para proteger la salud de los Estados Unidos del peligro que representa la enfermedad del ébola.

En los días de la suspensión, el gobierno de Estados Unidos va a evaluar los riesgos para la salud pública.

También dijo que va a ayudar con la implementación de la vigilancia, capacidades de diagnóstico, rastreo de contactos y desarrollo de una estrategia de mitigación.