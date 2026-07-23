El Gobierno de México ha presentado el calendario oficial de la segunda edición de México Canta 2026, un certamen musical binacional que busca alejar a la juventud de la violencia y las adicciones.

Con la participación de más de 16 mil jóvenes de México y Estados Unidos, la competencia ha seleccionado ya a sus primeros semifinalistas para las galas que se celebrarán en Los Ángeles y Mazatlán durante el mes de agosto.

La gran final tendrá lugar el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde el público elegirá a los ganadores mediante una votación digital en tiempo real.

¿Cuándo son las semifinales de México Canta 2026?

El calendario oficial para las etapas finales del concurso México Canta 2026 establece las siguientes fechas clave para las semifinales y la gran final.

El certamen cuenta con dos semifinales regionales para dividir a los talentos de México y Estados Unidos:

23 de agosto: Semifinal de la rama mexicoestadounidense en el Million Dollar Theater de Los Ángeles, California

30 de agosto: Semifinal de la rama mexicana en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán, Sinaloa

México Canta 2026: cuándo son las semifinales y la final del concurso (Captura de pantalla)

El 6 de septiembre se transmitirá un programa especial de recapitulación. En esta fecha se definirán los finalistas y se revelará al séptimo participante, quien será elegido directamente por el voto del público para unirse a los seis seleccionados en las semifinales.

La decisión sobre quiénes avanzan y quiénes ganan el certamen recae completamente en la audiencia.

Las votaciones no permanecen abiertas de forma permanente; se activan específicamente durante las transmisiones en vivo de las galas.

¿Cuándo es la final de México Canta 2026?

La Gran Final de México Canta 2026 tendrá lugar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 13 de septiembre.

La final contará con un total de siete concursantes que llegarán tras las etapas de semifinales:

Seis finalistas directos: Tres representantes seleccionados de la semifinal en Los Ángeles (rama mexicoestadounidense) y tres de la semifinal en Mazatlán (rama mexicana)

Un séptimo finalista: Elegido directamente por el público a través de una votación que se realizará durante un programa especial de recapitulación el 6 de septiembre

México Canta 2026: cuándo son las semifinales y la final del concurso (Captura de pantalla )

Al finalizar el certamen, se elegirán tres grandes ganadores finales, quienes obtendrán un impulso decisivo para sus carreras profesionales mediante el respaldo de la industria musical.

Como parte de los reconocimientos, los finalistas y ganadores tendrán una presentación estelar el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, integrándose a los festejos por el Grito de Independencia.

Todas las etapas mencionadas serán transmitidas en vivo los domingos de 19:00 a 21:00 horas a través de una red de 45 medios públicos.