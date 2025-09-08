México Canta vivió su cuarta semifinal el domingo 7 de septiembre de 2025, con la región de México norte.

Para este programa, Roberto Guadarrama -de 65 años de edad- tecladista de Los Bukis, acudió como juez invitado.

Asimismo, se escucharon participantes de los siguientes estados de México norte:

Nuevo León

Coahuila

Sonora

Baja California

Sinaloa

Durango

Galia Siurob, de Baja California, es la cuarta semifinalista de México Canta

Galia Siurob, originaria de Tijuana, Baja California, es la cuarta semifinalista de México Canta.

En su presentación, la joven contó que vivía con su papá, hermano y mamá, pero ella murió y solo quedaron tres en casa.

Apenas en su primer año de primaria, Galia entró a clases de canto, con lo que descubrió su pasión por la puesta en escena.

“Cuando canto, pienso en mi mamá, ella quería cantar conmigo una canción, pero nunca se pudo”, reveló Galia antes de romper en lágrimas.

Aunque aún se siente en duelo, Galia reveló que usa esta pérdida como inspiración y fuerza para cantar.

Galia Siurob eligió la canción Por el camino de rosas para la cuarta semifinal de México Canta, que se llevó a cabo el domingo 7 de septiembre de 2025.

Las críticas resaltaron su voz e interpretación que enamoraron a todo el panel de jueces, y que más tarde la hicieron ganar.

Crítica de América Sierra: “Es una gran canción, tu calidad vocal es muy bonita, tu mamá debe estar muy orgullosa”.

Galia Siurob, semifinalista de México Canta (@galia.siurob)

Todos los participantes de México Canta, región México norte

Galia Siurob ganó la cuarta semifinal de México Canta, región México norte; sin embargo, la competencia estuvo reñida.

En total, 8 participantes demostraron su talento en el escenario de México Canta por la paz y contra las adicciones. A continuación, te los presentamos:

Corazón del Norte de Durango: Lupita Estrada y Daniel Gurrola Torres

Galia Siurob de Tijuana, Baja California

Juan Goi de Hermosillo, Sonora

Estefanía Riojas de Monterrey, Nuevo León

Amon de Tijuana, Baja California

Fernando Ríos de Guadalupe, Nuevo León

Oscar Muñoz (Oskr Soul) de Torreón, Coahuila

Estefanía Córdoba (NXNNI) de Escobedo, Nuevo León