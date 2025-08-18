Diego Raya Rosas, mejor conocido en el ámbito musical como Blue Malboro, es el primer finalista de México Canta.

El concurso México Canta, convocado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, recibió más de 15 mil inscripciones.

Un grupo de intérpretes, cantautores y compositores, participan en pro de la paz para cambiar la narrativa musical que hace apología a la violencia.

Blue Malboro no es nuevo en concursos de canto, por lo que aquí te contamos quién es el rapero y más detalles de la vida de Diego Raya Rosas.

Diego Raya Rosas, Blue Malboro (@soybluemalboro)

¿Quién es Blue Malboro? Diego Raya Rosas es primer finalista de México Canta

Diego Raya Rosas, rapero conocido como Blue Malboro, es originario de Puerto del Monte, Salvatierra, en Guanajuato.

A los 13 años de edad se mudó junto a su mamá y hermano a Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades como familia.

Sin embargo, según María Raya Rosas —madre de Blue Malboro— el rapero nunca olvidó sus raíces y aprovechó la música para expresarlo.

Cuando tenía 7 años de edad, Diego Raya Rosas descubrió su amor por el rap, pero fue hasta su adolescencia cuando empezó a escribir.

En cuanto a su apodo, Blue Malboro confesó que se lo debe a la adicción al cigarro de su mamá y el color favorito de él .

Diego Raya Rosas, Blue Malboro (@soybluemalboro)

¿Qué edad tiene Blue Malboro, primer finalista de México Canta?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Blue Malboro, pero sí se sabe que tiene 35 años de edad gracias a entrevistas pasadas.

¿Quién es la esposa de Blue Malboro, primer finalista de México Canta?

Blue Malboro es celoso de su vida privada, por lo que no se información sobre la identidad de su esposa.

Familia de Diego Raya Rosas, Blue Malboro (@soybluemalboro)

¿Qué signo zodiacal es Blue Malboro, primer finalista de México Canta?

No hay información que ayude a determinar el signo zodiacal del rapero Blue Malboro, Diego Raya Rosas.

¿Cuántos hijos tiene Blue Malboro, primer finalista de México Canta?

Según lo visto en sus redes sociales, Blue Malboro tiene 4 hijos; la hija mayor es la única mujer.

Familia de Diego Raya Rosas, Blue Malboro (Tomada de video)

¿Qué estudió Blue Malboro, primer finalista de México Canta?

El rapero Blue Malboro no ha hablado de los estudios que realizó, pero ha dejado claro que lo que sabe de música no lo aprendió en un salón de clases.

¿En qué ha trabajado Blue Malboro, primer finalista de México Canta?

Blue Malboro empezó a escribir sus propios rap cuando era adolescente; un amigo fue quien lo impulsó a dedicarse más a la música.

Juan Vázquez, actual productor musical de Blue Malboro, lo invitó a grabar con él para que más gente conociera sus letras.

En 2021 participó en el concurso de Estrella TV, “Tengo Talento, Mucho Talento”, donde Blue Malboro llegó a la final pero no logró ganar.

En 2025, Diego Raya Rosas audicionó para México Canta y consiguió llegar a las semifinales.

Con su canción “Cuando niño”, hablando de su dura infancia, se ganó el primer lugar como finalista de México Canta.