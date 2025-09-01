Asália Segura es finalista de México Canta, concurso de jóvenes intérpretes convocado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Asália Segura es una de las participantes que se perfila para ganar México Canta, gracias a su talento vocal.

¿Quién es Asália Segura, cantante finalista de México Canta?

Asália Segura es originaria de San Bernardino California y se consolidó como una de las finalistas de México Canta.

Se conoce que la pasión por la música de Asália Segura nació desde muy temprana edad.

Asália Segura, finalista de México Canta (Especial / Especial)

Asália Segura no solo ha impactado con su voz en México Canta, también sorprendió en el escenario al tocar el violonchelo.

Por el momento, Asália Segura es una de las jóvenes promesas dentro de la música mexicana.

¿Qué edad tiene Asália Segura, cantante finalista de México Canta?

No hay información de la edad de Asália Segura, finalista de México Canta.

¿Quién es la pareja de Asália Segura, cantante finalista de México Canta?

No se tiene información de la vida amorosa de Asália Segura, finalista de México Canta.

¿Qué signo zodiacal es Asália Segura, cantante finalista de México Canta?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Asália Segura, por lo que no se puede determinar su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Asália Segura, cantante finalista de México Canta?

Por el momento, Asália Segura no tiene hijos.

¿Qué estudió Asália Segura, cantante finalista de México Canta?

Se desconoce el grado de estudios de Asália Segura, finalista de México Canta.

¿En qué ha trabajado Asália Segura, cantante finalista de México Canta?

Por el momento, Asália Segura es una de las participantes y finalistas de México Canta.

Concurso que forma parte del Gobierno de México por la Secretaría de Cultura, con el objetivo de impulsar la música mexicana contra los corridos y adicciones.

Asália Segura ya es finalista de México Canta

Asália Segura logró coronarse finalista de México Canta en la tercera semifinal, correspondiente a la zona oeste de Estados Unidos.

Asália Rodríguez externó sobre su victoria: “Estamos muy felices del mensaje de este proyecto de promover la paz”.

El dueto de Asália Segura y su amiga Norma Rodríguez impresionó a los jueces de México Canta con una interpretación emotiva y única.

Las jóvenes subieron al escenario para interpretar “Empezar”, una canción escrita por Asália Segura y arreglos musicales de Norma Rodríguez .

La final de México Canta será el próximo 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la CDMX.