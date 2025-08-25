¿Quién es William Zepeda? Te decimos detalles del finalista de México Canta como:

William Zepeda es uno de los finalistas de México Canta, de padres mexicanos y nacido en Nueva York, Estados Unidos y luego se mudó a California.

Desde pequeño se interesó en la música, ya que su padre también es músico; por su parte, William Zepeda no solo canta, sino también toca el piano y la guitarra.

Carolina Imperial y William Zepeda son los semifinalistas de la región Centro de Estados Unidos del concurso @MexicoCanta_, ambos estarán en la gran final el próximo 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.#MéxicoCanta #NuevaMúsicaMexicana pic.twitter.com/6GktKKAayd — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) August 25, 2025

¿Qué edad tiene?

Se desconoce la edad de William Zepeda.

¿William Zepeda tiene pareja?

Tramposo se sabe si William Zepeda tiene pareja actualmente.

¿Qué signo es William Zepeda?

Al no saberse su fecha de nacimiento exacta, tampoco se conoce a qué signo del zodiaco pertenece William Zepeda.

¿William Zepeda tiene hijos?

William Zepeda no tiene hijos.

🌟 William Zepeda cierra con broche de oro este segunda semifinal de @MexicoCanta_, interpretando un tema que narra su historia como migrante en #EEUU, así se escucha el "Insomnio Americano 👇 pic.twitter.com/BlrPGoR6za — TV Migrante (@TvMigrante) August 25, 2025

¿Qué estudió William Zepeda?

Se sabe que a la edad de los 6 años, William Zepeda se interesó por la música, por lo que aprendió a tocar el piano y la guitarra.

Sin embargo, se desconoce si es que William Zepeda cuenta con estudios formales en música o cualquier otra área; aunque se sabe que estudió en la Universidad.

¿En qué ha trabajado William Zepeda?

William Zepeda ha participado como cantante en grupos de jazz, mariachi y actividades musicales desde la primaria, secundaria y Universidad.

✨🎤 William Zepeda llegará a la final de #MéxicoCanta con “Insomnio Americano”, canción compuesta por Victoria Osorio y Jonathan Vizcarra. @cultura_mx @Canal22 @CMMoficial_ pic.twitter.com/bTcRxMRlZh — México Canta (@MexicoCanta_) August 25, 2025

William Zepeda es finalista en el concurso de México Canta

Junto con Carolina Imperial, William Zepeda logró pasar a la final de México Canta, una iniciativa del Gobierno de México.

Durante la semifinal, William Zepeda cantó Insomnio Americano, tema dedicado a la comunidad migrante en Estados Unidos.

Se espera que la gran final de México Canta se lleve a cabo el próximo 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.