Norma Rodríguez es una cantante finalista de México Canta, concurso impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Norma Rodríguez llegará al escenario de Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la CDMX para la gran final de México Canta.

¿Quién es Norma Rodríguez?

Norma Rodríguez es una joven interprete originaria de San Bernardino California.

Norma Rodríguez comentó que su tiempo en la escuela fue crucial para adentrarse al mundo de la música.

La cantante también lleva tocando el violonchelo, instrumento que ha estado tocando desde su infancia.

“Siempre me ha encantado la música, y poco a poco me involucre desde pequeña cantando en coro” expresó Norma Rodríguez.

Norma Rodríguez, finalista de México Canta (Especial / Especial)

¿Que edad tiene Norma Rodríguez?

Por el momento no hay información de la edad en la actualidad de Norma Rodríguez, cantante finalista de México Canta.

¿Quién es la pareja de Norma Rodríguez?

No hat información de la vida amorosa de Norma Rodríguez, cantante finalista de México Canta.

¿Qué signo zodiacal es Norma Rodríguez?

Al no conocer la fecha de nacimiento, no se puede percatar el signo zodiacal de Norma Rodríguez.

¿Cuántos hijos tiene Norma Rodríguez?

Por el momento, Norma Rodríguez no tiene hijos.

¿Qué estudió Norma Rodríguez?

No hay información del grado de estudios de Norma Rodríguez, cantante finalista de México Canta.

¿En qué ha trabajado Norma Rodríguez?

Actualmente, Norma Rodríguez se encuentra concursando y se corono finalista de México Canta.

México Canta es un concurso de interpretes impulsado por el Gobierno de México por la Secretaría de Cultura.

Esto con el objetivo de impulsar nuevas narrativas y preservar los géneros musicales tradicionales mexicanos.

Norma Rodríguez es finalista de México Canta

Norma Rodríguez logro consolidarse finalista de México Canta en la tercera semifinal, correspondiente a la zona oeste de Estados Unidos.

Norma Rodríguez esta concursando a dueto con Asália Rodríguez, ambas interpretes se conocen desde la escuela y emprendieron un camino en la música.

Norma Rodríguez y Asália Rodríguez lograron conquistar al público y a los jueces de México Canta al interpretar “Empezar”.

“Empezar” es una canción escrita por Asália Segura y arreglos musicales de Norma Rodríguez.

La final de México Canta será el póximo 5 de octubre en elTeatro de la Ciudad Esperanza Iris de la CDMX.