La iniciativa del Gobierno de México llamada México Canta tendrá su segunda semifinal hoy 24 de agosto.

Te invitamos a seguir el en vivo minuto a minuto de México Canta que te compartiremos en SDPnoticias.

A través de la Secretaría de Cultura, junto con el Consejo Mexicano de la Música, el gobierno busca tener nuevas narrativas musicales sin apología al delito.

México Canta segunda semifinal en vivo hoy 24 de agosto: Manuel Luna de Houston, Texas

Manuel Luna, de 22 años de edad, es originario de Houston, Texas. Desde niño, es fanático de Joan Sebastian.

A los 12 años inició en la música acompañado de una guitarra, influenciado por música regional mexicana.

Para México Canta segunda semifinal concursó con su canción “Ya no”, acompañado de mariachi.

Crítica de América Sierra: “Tienes mucha sensibilidad al componer, me pareció muy bonita tu canción”.

Crítica de Mónica Vélez: “Me da mucho gusto ver a alguien joven cantando estas canciones, felicito a tu mamá porque se nota su presencia en ti”.

Crítica de Mario Domm: “No dejes de escribir”.

Manuel Luna, México Canta segunda semifinal (Tomada de video)

México Canta segunda semifinal en vivo hoy 24 de agosto: Lolita - 2MX2 de Denver, Colorado

Lolita - 2MX2, de nombre real Lolita Mendoza Castañeda, nació en Estados Unidos y siempre quiso ser una rapera.

A pesar de sus miedos, Lolita reconoce que sus papás fueron su gran impulso para cantar y luego participar en México Canta.

Con la canción “Por aquí por allá” en inglés y español, Lolita - 2MX2 busca ser la ganadora de México Canta segunda semifinal.

Crítica de Mónica Vélez: “Yo creo que haces música indispensable y me encanta que pongas esta música en el mundo”.

Crítica de Mario Domm: “Está bien intencionada, es lo que necesitamos hoy, la letra nos recuerda la hermosa cultura que somos los mexicanos”.

Lolita -2MX2 en México Canta segunda semifinal (Tomada de video)

México Canta segunda semifinal en vivo hoy 24 de agosto: Damma Morr de Webb, Texas

Damma Morr empezó a cantar en el coro de la iglesia a los 16 años de edad pero, fue hasta el 2020 cuando eligió dedicarse por completo a la música.

Además de su voz, Damma Morr es artista gráfica y se siente muy orgullosa de haber perseguido su sueño como cantante.

La canción con la que Damma Morr concursa en México Canta segunda semifinal es “Mi lugar”, una balada pop que también compuso.

Crítica de Mónica Vélez: “Me sentí como con velas prendidas dentro del pecho, me encanta lo que proyectas, me encanta tu mensaje”.

Crítica de Regina Orozco: “Me recordaste a Julieta Venegas cuando empezaba”.

Damma Morr, Mexico Canta segunda semifinal (Tomada de video)

México Canta segunda semifinal en vivo hoy 24 de agosto: Isaías González de Eagle Pass, Texas

Isaías González, de 25 años de edad, asegura tener “sangre mexicana al 100%” a pesar de haber nacido en Texas, Estados Unidos.

Fanático de todo género de música, terminó atrapado del regional mexicano. En México Canta compite con su canción “No puedo dormir”.

El joven busca ganar el concurso de música organizado por el gobierno de México, para ayudar económicamente a sus padres.

Crítica de Mónica Vélez: “Me encanta tu propuesta, en las listas de popularidad te veo”.

Crítica de América Sierra: “Me encantaron los tonos que manejaste en esa canción, muy sencilla y al mismo tiempo muy profunda”.

Isaías González, México Canta segunda semifinal (Tomada de video)

México Canta segunda semifinal en vivo hoy 24 de agosto: Carolina Imperial de Dallas, Texas

Carolina Imperial -de 34 años de edad- fue la primera participante de la segunda semifinal de México Canta.

La mujer, originaria de Monterrey, Nuevo León y “más mexicana que el mismo nopal”, llegó a Estados Unidos cuando su papá se quedó sin trabajo.

Carolina Imperial debutó como cantante a los 11 años de edad como hobbie escolar pero, encontró su pasión en el arte.

Luego de sufrir abuso doméstico de parte de su esposo, pudo obtener su residencia permanente en Estados Unidos.

Con la canción “Yo también soy mexicana” y acompañada de mariachi, Carolina Imperial conquistó al jurado de México Canta segunda semifinal.

Crítica de Regina Orozco: “Tienes una voz muy mexicana, me da más orgullo ser mexicana después de esta canción”.

Crítica de Mario Domm: “Felicidades, maravilloso”.

Carolina Imperial, México Canta segunda semifinal (Tomada de video)

México Canta: Segunda semifinal en vivo

La segunda semifinal del concurso México Canta Por la paz y contra las adicciones impulsado por el Gobierno de México, está por arrancar.

Hoy domingo 24 de agosto veremos a los concursantes del Centro - Estados Unidos.

Con la participación especial de Majo Aguilar de 31 años de edad, la cantante compartirá para inspirar a los futuros nuevos talentos de México.

Además, Mario Domm -de 48 años de edad- es el jurado invitado del programa del 24 de agosto de 2025.

México Canta. (México Canta)

Finalistas de México Canta hasta el momento

Luego de una primera semifinal de México Canta buscando hacer música sin apología al delito, estos son los finalistas hasta el momento:

Blue Malboro con “Cuando Niño” de Rock Island, Illinois / Este

Estas elecciones las han hecho los jueces seleccionados para México Canta, quienes son:

América Sierra de 46 años de edad

Regina Orozco de 61 años de edad

Mónica Vélez, de edad desconocida

Fabian Rincón de 52 años de edad