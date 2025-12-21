El espectáculo México Canta a Juan Gabriel 2026 prepara una mega gira por todo el territorio nacional, por lo que aquí te contamos cuáles son las fechas para que recuerdes al gran Divo de Juárez.

El objetivo de México Canta a Juan Gabriel, un proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, es llegar a más de 200 municipios de México con el mensaje de que la cultura puede ser una herramienta de prevención.

México Canta a Juan Gabriel 2026 : Estas son las fechas de la gira por el país que recuerda al Divo de Juárez

México Canta a Juan Gabriel anunció el comienzo de su gira 2026 para que cada rincón del país pueda recordar y vibrar con el legado del Divo de Juárez.

La gira dará inicio el próximo sábado 27 de diciembre de 2025, cuando México Canta a Juan Gabriel se presente en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Posteriormente el espectáculo tendrá una participación especial en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), a celebrarse en Madrid, España, del 21 al 26 de enero de 2026.

Además, la gira de México Canta a Juan Gabriel 2026 visitará las siguientes ciudades:

Cancún, Quintana Roo - 9 de enero

Tulum, Quintana Roo - 10 de enero

Playa del Carmen, Quintana Roo - 11 de enero

Playa del Carmen, Quintana Roo - 12 de enero

Isla Mujeres, Quintana Roo - 13 de enero

Mérida, Yucatán - 16 de enero

Valladolid, Yucatán - 17 de enero

Yucatán - 18 de enero

Yucatán - 19 de enero

Pachuca, Hidalgo - 23 de enero

Tulancingo, Hidalgo - 24 de enero

Mineral de la Reforma, Hidalgo - 25 de enero

Hidalgo - 26 de enero

La gira de México Canta a Juan Gabriel se extenderá al mes de febrero, por lo que cuando se conozcan las fechas de los conciertos en dicho mes, en SDP te daremos a conocer todos los detalles.

Este espectáculo visual y musical busca, entre otros objetivos:

Impulsar el talento juvenil

Robustecer la oferta artística local

Llevar un mensaje de prevención y bienestar

Servir para la paz comunitaria

Juan Gabriel (Procine)

México canta a Juan Gabriel 2026: Los artistas que te harán recordar al Divo de Juárez

México canta a Juan Gabriel 2026 contará con la participación de 30 artistas y músicos en escena que te harán recordar al gran Divo de Juárez, entre ellos:

Cano Aguilar

Originario de Tlahualilo, Durango, con experiencia en diferentes agrupaciones que le han ayudado a tener una madurez vocal y musical.

Sergio Maya

Con 21 años de edad, cuenta ya con una gran carrera artística, participando en espectáculos musicales y de actuación para Cine, Teatro y Televisión.

Miguel García Soto

Cantante mexicano de música regional mexicana, originario de León, Guanajuato. Ha demostrado su talento para la música desde los 6 años, acumulando gran experiencia artística.

Galia Siurob

Originaria de Tijuana, Baja California, con estudios por la Escuela Superior de Música de Baja California. Ganó el premio de los jueces de México Canta, tras interpretar la canción “De menos a menos” de Teo Mora.

Brian Sebastián

Originario de Los Ángeles, California, pero de padres mexicanos quienes le han inculcado la gran cultura musical de nuestro país. Ha participado en televisión y espectáculos musicales, dando muestra de su gran talento para componer, tocar la guitarra y cantar, incluso recibiendo estudios en canto de Ópera.

William Zepeda

Originario de Long Island, New York. Participó en el concurso binacional México Canta, dando muestra de su talento para cantar y tocar el piano, mismo que lo llevó a participar en la gran final del mismo.

Estos cantantes, acompañados por increíbles músicos harán un recorrido por los más grandes éxitos de Juan Gabriel como: “Amor Eterno”, “Noa Noa”, “Abrázame muy fuerte”, entre otros.

Juan Gabriel en Bellas Artes (Captura de video)

México canta a Juan Gabriel 2026 : Una muestra que te hará recordar al Divo de Juárez

Si eres fan del Divo de Juárez y estás pensando en acudir a estos conciertos, una muestra de lo que podrás encontrar en México Canta a Juan Gabriel 2026 te lo mostramos aquí en SDP.

Esto con la canción “El Noa Noa”, la cual da muestra del talento de todos los cantantes y artistas que están involucrados en este importante proyecto cultural: