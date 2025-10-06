El domingo 5 de octubre fue la final de México Canta por la Paz y contra las Adicciones, y aquí te decimos quiénes fueron los ganadores a Mejor Composición y Mejor Interprete.

15 mil jóvenes se inscribieron al concurso México Canta, el primer concurso de música binacional organizado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura.

Los ganadores son:

Tanto para nada: Carmen María - Ganadora de mejor composición

Quiero soñar: Sergio Maya - ganador a mejor intérprete

De menos a menos: Galia Siurob - Ganadora del Premio de Especialistas

México Canta: Ganador a Mejor Interprete

La gran final de México Canta tuvo 10 impresionantes presentaciones, pero los jueces deliberaron que Sergio Maya fuera el primer ganador a Mejor Interprete.

El premio fue entregado por Majo Aguilar y Sergio Maya ganó tras cantar Quiero Soñar.

Sergio Maya ganó un contrato discográfico con una compañía nacional, transnacional o independiente de la música, perteneciente al Consejo Mexicano de la Música.

Además, obtendrá la grabación y producción de un LP con 12 canciones y contenido audiovisual.

México Canta: Ganador a Mejor Composición

Las canciones presentadas en México Canta por la Paz y contra las Adicciones fueron compuestas por:

Perdiendo se gana: Carolina Imperial

Insomnio Americano: María Victoria Osoria y Jonathan Vizcarra

Tanto para nada: Carmen María - GANADORA

Quiero Soñar: Sergio Maya

Cuando Niño: Blue Malboro

Llévame: Asália y Norma

La voz del Pueblo: Roger Gregorio

De menos a menos: Teo Mora

Empezar de cero: Luis Albino Herrera

Carmen María ganó el premio a Mejor Composición por Tanto por nada y ganó un contrato con una editora nacional y transnacional.

México Canta: Premio especial otorgado por el Consejo Mexicano de la Música

Roberto Guadarrama, miembro de Los Bukis, entregó el premio otorgado por el Consejo Mexicano de la Música a Galia Siurob, quien se llevó el galardón de Premio de Especialistas.

Estos grandes talentos fueron los finalistas de México Canta

Durante tres meses, diversos talentos de México y Estados Unidos se presentaron en México Canta para mostrar su talento en canto e interpretación.

Pero, solo 11 participantes llegaron a la final:

Carolina Imperial

Mike León

Brian Muñoz

Carmen María

Sergio Maya

Lolita 2MX2

Asália y Norma

Roger Gregorio

Galia Siurob

William Zepeda

Cada participante eligió cantar una melodía de su autoría y estas fueron las canciones seleccionadas:

Carolina Imperial: Perdiendo se gana

Mike León: Insomnio Americano

Brian Muñoz: Insomnio Americano

Carmen María: Tanto por nada

Sergio Maya: Quiero Soñar

Lolita 2MX2: Cuando Niño

Asália y Norma: Llévame

Roger Gregorio: La voz del gran pueblo

Galia Siurob: De menos a menos

William Zepeda: “Empezar de cero”