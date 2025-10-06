El domingo 5 de octubre fue la final de México Canta por la Paz y contra las Adicciones, y aquí te decimos quiénes fueron los ganadores a Mejor Composición y Mejor Interprete.
15 mil jóvenes se inscribieron al concurso México Canta, el primer concurso de música binacional organizado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura.
Los ganadores son:
- Tanto para nada: Carmen María - Ganadora de mejor composición
- Quiero soñar: Sergio Maya - ganador a mejor intérprete
- De menos a menos: Galia Siurob - Ganadora del Premio de Especialistas
México Canta: Ganador a Mejor Interprete
La gran final de México Canta tuvo 10 impresionantes presentaciones, pero los jueces deliberaron que Sergio Maya fuera el primer ganador a Mejor Interprete.
El premio fue entregado por Majo Aguilar y Sergio Maya ganó tras cantar Quiero Soñar.
Sergio Maya ganó un contrato discográfico con una compañía nacional, transnacional o independiente de la música, perteneciente al Consejo Mexicano de la Música.
Además, obtendrá la grabación y producción de un LP con 12 canciones y contenido audiovisual.
México Canta: Ganador a Mejor Composición
Las canciones presentadas en México Canta por la Paz y contra las Adicciones fueron compuestas por:
- Perdiendo se gana: Carolina Imperial
- Insomnio Americano: María Victoria Osoria y Jonathan Vizcarra
- Tanto para nada: Carmen María - GANADORA
- Quiero Soñar: Sergio Maya
- Cuando Niño: Blue Malboro
- Llévame: Asália y Norma
- La voz del Pueblo: Roger Gregorio
- De menos a menos: Teo Mora
- Empezar de cero: Luis Albino Herrera
Carmen María ganó el premio a Mejor Composición por Tanto por nada y ganó un contrato con una editora nacional y transnacional.
México Canta: Premio especial otorgado por el Consejo Mexicano de la Música
Roberto Guadarrama, miembro de Los Bukis, entregó el premio otorgado por el Consejo Mexicano de la Música a Galia Siurob, quien se llevó el galardón de Premio de Especialistas.
Estos grandes talentos fueron los finalistas de México Canta
Durante tres meses, diversos talentos de México y Estados Unidos se presentaron en México Canta para mostrar su talento en canto e interpretación.
Pero, solo 11 participantes llegaron a la final:
- Carolina Imperial
- Mike León
- Brian Muñoz
- Carmen María
- Sergio Maya
- Lolita 2MX2
- Asália y Norma
- Roger Gregorio
- Galia Siurob
- William Zepeda
Cada participante eligió cantar una melodía de su autoría y estas fueron las canciones seleccionadas:
- Carolina Imperial: Perdiendo se gana
- Mike León: Insomnio Americano
- Brian Muñoz: Insomnio Americano
- Carmen María: Tanto por nada
- Sergio Maya: Quiero Soñar
- Lolita 2MX2: Cuando Niño
- Asália y Norma: Llévame
- Roger Gregorio: La voz del gran pueblo
- Galia Siurob: De menos a menos
- William Zepeda: “Empezar de cero”