El domingo 5 de octubre fue la final de México Canta por la Paz y contra las Adicciones, y aquí te decimos quiénes fueron los ganadores a Mejor Composición y Mejor Interprete.

15 mil jóvenes se inscribieron al concurso México Canta, el primer concurso de música binacional organizado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura.

Los ganadores son:

  • Tanto para nada: Carmen María - Ganadora de mejor composición
  • Quiero soñar: Sergio Maya - ganador a mejor intérprete
  • De menos a menos: Galia Siurob - Ganadora del Premio de Especialistas

México Canta: Ganador a Mejor Interprete

La gran final de México Canta tuvo 10 impresionantes presentaciones, pero los jueces deliberaron que Sergio Maya fuera el primer ganador a Mejor Interprete.

El premio fue entregado por Majo Aguilar y Sergio Maya ganó tras cantar Quiero Soñar.

Sergio Maya ganó un contrato discográfico con una compañía nacional, transnacional o independiente de la música, perteneciente al Consejo Mexicano de la Música.

Además, obtendrá la grabación y producción de un LP con 12 canciones y contenido audiovisual.

México Canta: Ganador a Mejor Composición

Las canciones presentadas en México Canta por la Paz y contra las Adicciones fueron compuestas por:

  • Perdiendo se gana: Carolina Imperial
  • Insomnio Americano: María Victoria Osoria y Jonathan Vizcarra
  • Tanto para nada: Carmen María - GANADORA
  • Quiero Soñar: Sergio Maya
  • Cuando Niño: Blue Malboro
  • Llévame: Asália y Norma
  • La voz del Pueblo: Roger Gregorio
  • De menos a menos: Teo Mora
  • Empezar de cero: Luis Albino Herrera

Carmen María ganó el premio a Mejor Composición por Tanto por nada y ganó un contrato con una editora nacional y transnacional.

México Canta: Premio especial otorgado por el Consejo Mexicano de la Música

Roberto Guadarrama, miembro de Los Bukis, entregó el premio otorgado por el Consejo Mexicano de la Música a Galia Siurob, quien se llevó el galardón de Premio de Especialistas.

Estos grandes talentos fueron los finalistas de México Canta

Durante tres meses, diversos talentos de México y Estados Unidos se presentaron en México Canta para mostrar su talento en canto e interpretación.

Pero, solo 11 participantes llegaron a la final:

  • Carolina Imperial
  • Mike León
  • Brian Muñoz
  • Carmen María
  • Sergio Maya
  • Lolita 2MX2
  • Asália y Norma
  • Roger Gregorio
  • Galia Siurob
  • William Zepeda

Cada participante eligió cantar una melodía de su autoría y estas fueron las canciones seleccionadas:

  • Carolina Imperial: Perdiendo se gana
  • Mike León: Insomnio Americano
  • Brian Muñoz: Insomnio Americano
  • Carmen María: Tanto por nada
  • Sergio Maya: Quiero Soñar
  • Lolita 2MX2: Cuando Niño
  • Asália y Norma: Llévame
  • Roger Gregorio: La voz del gran pueblo
  • Galia Siurob: De menos a menos
  • William Zepeda: “Empezar de cero”
Finalistas de México Canta
Finalistas de México Canta (Instagram/@oficialmexicocanta)