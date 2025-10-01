Un video evidenció a un supuesto Juan Gabriel vivo en Francia y esto destapó la interrogante sobre su muerte, pues incluso su CURP sigue vigente.

En redes sociales se dijo que la Clave Única de Registro de Población (CURP) de Juan Gabriel de 66 años de edad, aún estaba activa y la información fue confirmada con pruebas del documento.

¿Juan Gabriel está vivo? Por doble en Francia se destapa que su CURP sigue vigente

En Francia se captó a un doble de Juan Gabriel, pero este video solo abonó a la teoría de que el cantante sigue vivo como lo ha dicho Joaquín Muñoz desde su muerte en 2016.

Y es que el captar a un doble de Juan Gabriel llevó a usuarios de X a investigar más, destapándose que su CURP sigue activa.

“Juan Gabriel está muerto, pero la CURP de Alberto Aguilera Valadez no ha sido dada de baja por defunción”. Usuario de X.

Esta información fue confirmada por SDP Noticias al ingresar los datos oficiales (nombre, lugar y fecha de nacimiento) en la página de consulta de la CURP del gobierno de México.

CURP de Juan Gabriel sigue activo. (SDP Noticias)

Según información dada por el gobierno de México, no es que la CURP de un fallecido sea dada de baja o desaparezca, sino que esta puede seguir apareciendo, pero con una leyenda específica:

“Inactiva por defunción”. Leyenda en la CURP de una persona fallecida.

Lo que ha llamado la atención y suma a la teoría de que Juan Gabriel está vivo es que ante la muerte de cualquier persona, la leyenda en la CURP debería aparecer automáticamente.

Esto debido a que en cuanto el Registro Civil incorpore a su base de datos el Acta de Defunción de la persona, la CURP tiene el cambio.

El que la CURP de Juan Gabriel siga activa pese a 9 años de su muerte ahora es un punto más para aquellas personas, como Joaquín Muñoz, que aseguran el cantante sigue vivo.