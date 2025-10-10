La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció durante la conferencia mañanera del pueblo del viernes 10 de octubre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que el concurso México Canta formará parte de la ceremonia de los Latin Grammy 2026.

El concurso México Canta, impulsado por el Gobierno de México, alcanzó una audiencia récord de más de 11 millones de espectadores en 39 países, consolidándose como uno de los proyectos culturales más vistos del año.

Tras el éxito de su primera edición, México Canta tendrá una segunda temporada, confirmó Curiel de Icaza. Además, los ganadores del certamen se presentaron en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde interpretaron algunos de los temas que los llevaron al triunfo.

Ganadores de México Canta representarán a México en los Latin Grammy 2026

La Secretaría de Cultura del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la participación del concurso México Canta en los Latin Grammy 2026.

En esta primera edición, los ganadores fueron:

Sergio Maya, con el premio a la Mejor Interpretación por su canción “Quiero soñar”.

Carmen María, reconocida con la Mejor Composición por “Tanto para nada”.

Galia Siurob, quien obtuvo el Premio del Jurado por “De menos a menos”.

Los tres artistas iniciarán una gira internacional por México y Estados Unidos, que incluirá su participación en el Showcase de los Latin Grammy 2026, el 9 de noviembre en Las Vegas, Nevada.

La gira también pasará por Los Ángeles (8 de noviembre), Miami (14 y 15 de noviembre), Tijuana (21 y 22 de noviembre) y cerrará en la Verbena Navideña de la Ciudad de México (20 de diciembre).

El propósito de México Canta por la paz y contra las adicciones es promover música libre de violencia y del consumo de drogas, fortaleciendo la identidad y el orgullo nacional.

Carmen María (Instagram | @carmenmariaoficial)