Claudia Curiel de Icaza presentó a los 14 semifinalistas de México Canta 2026, quienes competirán en dos procesos de selección en México y Estados Unidos.

Los concursantes residentes en Estados Unidos se presentarán el 23 de agosto de 2026 en el Teatro Orpheum de Los Ángeles, mientras que los semifinalistas mexicanos lo harán el 30 de agosto en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán.

De ambos encuentros saldrán seis finalistas y un séptimo elegido por votación del público en línea, explicó la titular de la Secretaría de Cultura.

Siete semifinalistas de México Canta 2026 estuvieron presentes en la conferencia de Claudia Sheinbaum del 7 de agosto.

Conoce a los semifinalistas de México Canta 2026

Claudia Curiel de Icaza compartió en la conferencia del pueblo de hoy 7 de agosto de 2026, el listado completo de los 14 semifinalistas de México Canta 2026, siendo estos:

Grecia Marín de California, Estados Unidos Daniel Ochoa de Arizona, Estados Unidos Tiffany Galaviz de California, Estados Unidos Miranda González de Colorado, Estados Unidos Joshua Soto de Nueva York, Estados Unidos Lizandro Espinoza de Oregon, Estados Unidos Rosalba Valdez de Illinois, Estados Unidos Grecia Delgado de Tamaulipas Fátima Cuevas de Nuevo León Isabel Piñeyro Acuña “Belle La Malixita” de Yucatán José Emiliano Macías “Emi Macías” de Jalisco Bilhan Israel Morales de Coahuila Luna Jiram López de Morelos Bryan Soto “Clave 57″ de Estado de México

Semifinalistas de los residentes de México de México Canta 2026. (Tomada de video/@centrodeproduccioncepropie5039)

Semifinales de México Canta 2026 serán en México y Estados Unidos

La titular de la Secretaría de Cultura compartió que las semifinales de México Canta 2026 se realizarán en México y Estados Unidos en diferentes fines de semana.

Los detalles apuntan que en Estados Unidos para los mexicanos semifinalistas que residen ahí, el concurso será el domingo 23 de agosto en el Teatro Orpheum en Los Ángeles, California.

Por otra parte, para los semifinalistas que residen en México, el concurso será el domingo 30 de agosto en el Teatro Ángela Peralta en Mazatlán.

Asimismo, recordó que el público también será participante en la semifinal con votaciones a través de la página de mexicocanta.gob.mx, subrayando que ambas semifinales iniciarán a las 7:00 pm, hora CDMX.

De la semifinal de México Canta 2026 deberán salir 3 residentes de México y 3 de Estados Unidos, además de un séptimo que será elegido sin importar su sitio de residencia.