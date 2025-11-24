Claudia Sheinbaum y Salma Hayek se vieron en Veracruz, fue la Presidenta de México quien hizo público el encuentro y en la conferencia mañanera dio detalles.

“Entonces me lo planteó ella, que era importante, y quedamos después de que lo íbamos a platicar para ver que se promoviera” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum revela lo qué platicó con Salma Hayek

Como era de esperarse, en la mañanera, Claudia Sheinbaum habló de su encuentro con Salma Hayek, el cual no estuvo planeado.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, fue la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, quien le preguntó si quería conocer a Salma Hayek, quien en ese momento se encontraba en el estado.

El encuentro entre ambas duró aproximadamente dos horas.

“Qué mujer tan extraordinaria, me cayó re bien”, dijo la Presidenta de México y enseguida reveló haber hablado de la industria del cine, entre otras cosas.

Salma Hayek le pidió a la mandataria generar incentivos para que se haga más cine en México , lo que a su vez generará empleos.

Tal encuentro le hizo recordar a Claudia Sheinbaum, el apoyo que en algún momento dio al cine ya que cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quitó los requisitos para filmar películas.

“Hay una comisión ahí y entonces se tardaban como cuatro meses en salir los trámites e hicimos una modificación para que se presentaran los trámites y en 24 horas se aprobara o no se aprobara dependiendo del lugar, y si se aprobaba, se acompañaba para hablar con la ciudadanía, con los vecinos, que no hubiera problema para decirles que se iba a grabar una película y acompañar en el proceso. Se crearon cerca de 220 mil empleos temporales” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum se deshace en halagos por Salma Hayek

Al hablar de Salma Hayek, Claudia Sheinbaum no pudo evitar enaltecer la trayectoria de la actriz, quien ha puesto en alto el nombre de México y quien ha defendido a sus paisanos de Veracruz:

“Fíjense, la película que ella hizo de Frida volvió a Frida Kahlo un hito en el mundo entero; extranjeros vienen a México ya no a conocer a Diego Rivera, sino a ella... le envío saludos, da gusto ver a mujeres echadas para delante, además ha defendido mucho a las paisanos y eso se le agradece” Claudia Sheinbaum

Cabe mencionar que Claudia Sheinbaum se encontraba en Veracruz por la inauguración del Museo Casa Benito Juárez, mientras que Salma Hayek visitó el estado porque ahí rodó parte de su próxima película.

A través de su cuenta de Instagram, Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, compartió la fotografía que se tomó con la actriz y productora Salma Hayek, de 59 años de edad.

“Mujeres mexicanas”, citó la mandataria en la red social.