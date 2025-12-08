Salma Hayek -de 69 años de edad- visitó el museo Frida Kahlo, conocido como La Casa Azul, y revivió la conexión entre la actriz y la pintora.

El Museo Frida Kahlo compartió una foto de la visita de Salma Hayek y el mensaje que escribió en el libro de visitas.

Salma Hayek revive la conexión que tiene con Frida Kahlo tras visitar La Casa Azul

El pasado 7 de diciembre, el Museo Frida Kahlo compartió una foto de Salma Hayek tras visitar de nuevo La Casa azul de Frida Kahlo en Coyoacán.

“En La Casa Azul celebramos la visita de Salma Hayek, quien volvió a este hogar que guarda memorias. Nos emociona compartir lo que escribió en el libro de visitas” La Casa Azul

La Casa Azul de Frida Kahlo compartió una foto de la visita de Salma Hayek (Instagram/@museofridakahlo)

Salma Hayek aparece en una foto junto a un espejo de La Casa Azul y usando una diadema de flores.

La actriz escribió un emotivo mensaje donde celebraba sus recuerdos en el recinto.

“Tantos recuerdos en este lugar que a pesar de los años no pierde su magia y encanto. Qué privilegio regresar a través del tiempo la riqueza de nuestra gente y nuestra cultura” Frida Kahlo

Salma Hayek interpretó a Frida Kahlo en la película del mismo nombre en 2002 , donde le daba vida a la emblemática pintora.

Gracias a su interpretación como Frida Kahlo, Salma Hayek fue nominada a Mejor Actriz en los Premios Oscar 2003.

Salma Hayek escribió un mensaje en el libro de visitas de La Casa Azul (Instagram/@museofridakahlo)

Salma Hayek siempre ha celebrado el legado de Frida Kahlo

Frida Kahlo es una de las pintoras mexicanas más importantes y reconocida mundialmente, por lo que Salma Hayek ha celebrado su legado.

En septiembre de 2025, Salma Hayek compartió una publicación para halagar la vida y trabajo de Frida Kahlo.

“En septiembre de 1925, hace 100 años... A los 18 años de edad, la vida de Frida Kahlo cambió para siempre debido a un trágico accidente de autobús (...) En esa soledad, con un espejo sobre ella y un pincel en la mano, Frida comenzó a explorar su mundo interior” Frida Kahlo

Salma Hayek recordó que Frida Kahlo sufrió un accidente que cambió su vida para siempre y su dolor lo canalizó en obras inmortales.

“Lo que comenzó como una manera de soportar el dolor se convirtió en su mayor regalo para nosotros, arte que habla de fuerza, identidad y resistencia” Frida Kahlo

La actriz compartió una foto de Frida Kahlo pintando desde su cama, junto a un cameo de ella en la película Frida.

La interpretación de Salma Hayek como Frida Kahlo le valió el reconocimiento mundial y consolidó su carrera en Hollywood.

22 años después de interpretar a Frida Kahlo, Salma Hayek sigue teniendo una profunda conexión con la pintora y La Casa Azul, donde grabó varias escenas de la película.