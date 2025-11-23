La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró en Veracruz junto a Rocío Nahle el Museo Casa Benito Juárez donde además fue la casa donde el expresidente residió.

Claudia Sheinbaum habló de la importancia de tener un Museo Casa Benito Juárez por el trabajo que hizo ante el pueblo de México.

Claudia Sheinbaum inaugura el Museo Casa Benito Juárez

En Veracruz y ya con apertura al público es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el Museo Casa Benito Juárez en el estado.

Con una serie de fotografías donde muestra cómo se ve el Museo Casa Benito Juárez es que la presidenta habló de la inauguración que hizo el 23 de noviembre de Veracruz.

El Museo Casa Benito Juárez en Veracruz. (@Claudiashein)

Compartiendo que el Museo Casa Benito Juárez decidió instalarse en donde el Benemérito de las Américas residió durante su presidencia, además donde convivió con su gabinete presidencial.

Asimismo, Claudia Sheinbaum recordó la labor que Benito Juárez hizo con el pueblo mexicano en busca de “defender la justicia ante los privilegios”.

“A 170 años de la expedición de la ley Juárez, inauguramos el Museo Casa Benito Juárez, donde el Benemérito de las Américas vivió en Veracruz con su gabinete. La resistencia frente a los conservadores y el triunfo de Juárez y los liberales mexicanos son hazañas que nos enseñan que nunca hay que claudicar cuando se trata de defender la justicia ante los privilegios“. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum inaugura el Museo Casa Benito Juárez en Veracruz. (@Claudiashein)

El Museo Casa Benito Juárez está ubicado en el Centro Histórico de Veracruz en la calle Gutiérrez Zamora 415.

Esta obra fue de las que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dejó pendientes, pero ahora Claudia Sheinbaum inaugura junto a Rocío Nahle, la gobernadora de Veracruz.