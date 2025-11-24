Fue por medio de sus redes sociales que la presidenta Claudia Sheinbaum compartió una foto junto a Salma Hayek.

La mandataria aprovechó el encuentro con la actriz para enviar un mensaje por el valor de las mujeres mexicanas.

Encuentro de Claudia Sheinbaum y Salma Hayek genera revuelo en redes sociales

Claudia Sheinbaum cortó el listón inaugural del Museo Casa Benito Juárez, este domingo 23 de noviembre, en Veracruz.

Cabe destacar que la actriz Salma Hayek es originaria de dicho estado mexicano. “Mujeres mexicanas”, escribió la mandataria en sus redes sociales.

En el pasado Claudia Sheinbaum ya había reconocido a Salma Hayek por su activismo a favor de los migrantes que viven en Estados Unidos.

Ahora, con esta foto volvió a reconocer a la actriz mexicana por su destacada trayectoria como actriz y productora de cine.

La imagen generó revuelo entre los seguidores de la presidenta de México, esto por medio de comentarios en los que usuarios aplaudieron a ambas personalidades.

Sin embargo, hubo muchos otros que no vieron la foto con Salma Hayek con los mismos ojos, pues hasta pusieron en duda su autenticidad y señalaron que podría haber sido generada con IA.

En días recientes Claudia Sheinbaum no ha dejado de reconocer el valor de las mujeres mexicanas, por ejemplo con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025.