Movimiento Ciudadano denunció presuntos actos anticipados de campaña de los partidos Morena, PAN y PRI, violentando el Estado de derecho con gastos no comprobados.

Fue el exdirigente nacional, Dante Delgado, quien señaló que MC es el único que ha seguido el calendario de las elecciones 2027, hecho que agradeció a Jorge Álvarez Máynez.

Esto en especial ante un Instituto Nacional Electoral (INE) que ha permitido los actos anticipados de campaña así como los gastos no comprobados de los tres partidos.

MC denuncia a Morena, PAN y PRI de actos anticipados de campaña y gastos sin comprobar

Dante Delgado destacó a MC y su dirigencia por respetar los tiempos estipulados en las elecciones 2027, a diferencia de Morena, PAN y PRI que violaron el Estado de derecho.

El exdirigente de Movimiento Ciudadano resaltó que Morena, PAN y PRI no sólo han violentado los tiempos electorales, tampoco han acreditado los gastos que los actos implican.

Dante Delgado, presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, de MC (Mario Jasso)

Estas acciones, acusó, han ocurrido ante un INE que ha permitido que se lleven a cabo los actos anticipados de campaña sin respeto a la Constitución, así como la perversión de la legislación electoral.

Todo para posicionar “candidaturas desesperadas”, por lo que cuestionó al INE por no intervenir y advirtió que MC presentará las denuncias correspondientes.

A dicho argumento se sumó Luis Donaldo Colosio Riojas, quien señaló a Morena y su forma de justificar sus actos anticipados de campaña con toda una simulación de coordinaciones.

Dante Delgado asegura que MC ganará en las elecciones 2027 sin actos anticipados

Previo al registro de Luis Donaldo Colosio Riojas como precandidato, Dante Delgado destacó que MC ganará las elecciones 2027 sin hacer actos anticipados de campaña.

Al respecto, Dante Delgado señaló que MC es la verdadera alternativa y por eso tanto golpeteó en su contra; sin embargo, serán los resultados electorales los que hablarán al final.

Esto lo destacó también Luis Donaldo Colosio Riojas, quien agregó que pese a las violaciones de los aspirantes, no les será suficiente ya que no necesita ninguna ventaja adicional.