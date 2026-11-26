Ximena Santaolalla pidió a Grupo Radio Centro asumir un papel más activo frente a su denuncia de abuso sexual infantil contra Francisco Aguirre Gómez, quien encabezó durante décadas el Consejo de Administración de la empresa.

“Yo creo que sí le corresponde a Grupo Radio Centro hacer una reparación social… A mí si me hubiera gustado que me mencionaran en el comunicado específicamente, además de referirse a todas las demás víctimas y no nada más deslindarse” Ximena Santaolalla, escritora

Tras el posicionamiento emitido por Grupo Radio Centro, la escritora consideró que aún existen acciones pendientes para reconocer el impacto social del caso Francisco Aguirre Gómez y contribuir a la prevención de este tipo de violencias.

Entre sus planteamientos destacó la necesidad de impulsar una agenda pública sobre abuso infantil y utilizar el alcance de los medios para visibilizar esta problemática.

Ximena Santaolalla: Grupo Radio Centro aún puede ofrecer una reparación social

Ximena Santaolalla resaltó que considera bueno que Grupo Radio Centro compartiera un comunicado luego de que Francisco Aguirre Gómez renunciara al Consejo de Administración de Grupo Radio Centro.

“Decir que me parece una buena decisión que Grupo Radio Centro haya emitido un comunicado pero no me parece un comunicado adecuado ni suficiente. Yo entiendo que no es responsable por los actos personales de las personas que trabajan ahí. Sin embargo, dado que Francisco Aguirre fue presidente tantos años” Ximena Santaolalla, escritora

Sin embargo, aseguró que este comunicado no es suficiente, pues, aunque no son responsables de las acciones de sus trabajadores, él fue el presidente del grupo por caso 30 años, resaltó.

Por ello, pidió a Grupo Radio Centro considerar emitir un nuevo comunicado en el que se comprometan a una reparación social ya que “tiene los medios, tiene el alcance, tiene la posibilidad de hablar más del tema, de hacer programas dentro de los programas que ya tiene”, e incluso donaciones.

“Yo creo que sí le corresponde a Grupo Radio Centro hacer una reparación social… A mí si me hubiera gustado que me mencionaran en el comunicado específicamente, además de referirse a todas las demás víctimas y no nada más deslindarse” Ximena Santaolalla, escritora

Asimismo, resaltó que le gustaría que la mencionaran con nombre y apellido en lugar de hablar de “lo hechos que se dijeron”.

“No nada más deslindarse como diciendo ‘hace cinco días renunció y ya no tiene nada que ver con nosotros’ después de casi 30 años que sí tuvo que ver con Grupo Radio Centro y mucho” Ximena Santaolalla, escritora

En este sentido, señaló que Grupo Radio Centro debe “comprometerse a usar su voz para hablar de este tema, para invitar a expertos, para empujar una agenda política federal que ayude mejor a prevenir el abuso sexual infantil”.

“Sí quiero que me nombren con nombre y apellido en lugar de referirse a ‘los hechos que se dijeron’ ¿por qué no decir quién está diciendo estos hechos? Soy yo y tengo nombre y apellido” Ximena Santaolalla, escritora

“Se necesita toda una aldea para violar a un niño”: Ximena Santaolalla habla sobre el abuso que sufrió

Ximena Santaolalla compartió que contó su historia a su mamá y a una cincuentena de personas más pero nunca pasó nada.

La escritora Ximena Santaolalla compartió para Carmen Aristegui que le dijo a su mamá sobre el abuso infantil del que era víctima cuando tenía 8 y 10 años.

“La primera vez que se lo dije me acuerdo que ella fue a encarar a su esposo y que él inventó una historia que parecía lógica. Decía que yo tenía un problema, que me hacía del baño y que quería ayudar y limpiarme y mi mamá sí le creyó” Ximena Santaolalla, escritora

Asimismo, señaló que lleva una buena relación con su mamá, quien después ella aceptó que no quería creer el abuso porque “era algo terrorífico”.

“Ella ahora dice que se da cuenta de que era algo tan horroroso que no lo quería creer y no es algo poco común…se negó a creerlo porque era terrorífico y él le daba una explicación alterna que sonaba mejor” Ximena Santaolalla, escritora

Por otra parte, resaltó que sintió que sería imposible salir del abuso que estaba viviendo porque lo contó a al menos 50 personas, 20 de ellas cuando era niña y adolescente, pero “no pasó nada”.